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27 Haziran 2020, Cumartesi
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için son 45 dakika! Gelecek sezon...

Boateng için son 45 dakika! Gelecek sezon...

Gelecek sezon planlamalarını şimdiden yapan , yepyeni bir kadroyla sezona başlayacak. Yapılacak transferlerin yanında bazı isimlerle de yollarını ayıracak olan siyah-beyazlılarda için ise henüz karar netleşmiş değil. İşte detaylar...

Önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yaparken daha ekonomik hareket edecek olan , konusunda temkinli yaklaşıyor. Boateng'in 10 maçta en az 45 dakika forma giymesi halinde sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak.

Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun kadro yapılanması için ligde kalan maçlar beklenirken, siyah-beyazlı idareciler, kiralık olarak forma giyen Diaby ve Boateng konusunda ise temkinli hareket etmek istiyor. Devre arasında Beşiktaş'a gelen ve 10 maçta 45 dakika forma giymesi durumunda sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak olan 33 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar 8 maçta oynarken, bu mücadelelerin 2'sinde 45 dakikadan az sahada kaldı. Kalan 5 maçın en az 4'ünde 45 dakika ya da daha fazla oynaması halinde sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak olan Boateng konusunda yönetim temkinli olmaktan yana. Önümüzdeki sezonun planlamasında Boateng'i kadroda düşünen 'la konuyu görüşen Beşiktaşlı idareciler, bu futbolcuyla da sezon sonuna doğru tekrar masaya oturacak. Sözleşmenin otomatik olarak yenilenmesini istemeyen yönetim, Teknik Direktör Sergen Yalçın'la da sözleşme detaylarını görüştü ve bu doğrultuda hareket edilmesini istedi. Siyah-beyazlı yönetim, Boateng'e sezon sonunda yeni bir sözleşme teklif edecek ve maaş indirimine gitmesini isteyecek. Boateng'in kabul etmemesi halinde ise yollar ayrılacak.

  1. 27.06.2020
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