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28 Haziran 2020, Pazar
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iddiası

Alper Potuk iddiası

F.Bahçe'nin devre arasında bıraktığı 'un serbest kalması beklenirken, 'ın yıldız isimle masaya oturacağı öğrenildi.

F.Bahçe'nin devre arasında bıraktığı 'un serbest kalması bekleniyor. Siyah-beyazlılar Alper'in serbest kalması durumunda kendisiyle görüşecek, işi bitirecek.
  1. 28.6.2020
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