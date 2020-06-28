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28 Haziran 2020, Pazar
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Ernst'ten Atakan teklifi

Ernst'ten Atakan teklifi

'ın altyapısı için çalışmalar yapan Fabian Ernst, Bundesliga 2 ekiplerinden Stuttgart’ta forma giyen Atakan Karazor’u önerdi.

'ın alt yapısı için çalışmalar yapan Fabian Ernst, ile yaptığı görüşmede Bundesliga- 2 takımlarında Stuttgart'ta forma giyen Atakan Karazor'u önerdi...

Alman ekibinin Bundesliga'ya çıkma şansını kaybetmesi durumunda mali anlamda küçülmeye gitmek zorunda olduğunu anlattı. Hem stoper hem de ön libero oynayabilen 1.90'lık Atakan'ın bu süreçte Beşiktaş için mükemmel bir seçenek olabileceğinin üzerinde durdu. Çift mevkili oyuncuların her zaman avantaj olduğunu söyledi.

Atakan'ın 23 yaşında olduğunu Bundesliga-2'de kalması durumunda yeteri kadar aşama kaydedemeyeceğini bildiği için Stuttgart, yükselemezse kesinlikle tavsiye ettiğini anlattı.

  1. 28.6.2020
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