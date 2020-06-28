Ernst'ten Atakan teklifi
Beşiktaş'ın altyapısı için çalışmalar yapan Fabian Ernst, Bundesliga 2 ekiplerinden Stuttgart’ta forma giyen Atakan Karazor’u önerdi.
Beşiktaş'ın alt yapısı için çalışmalar yapan Fabian Ernst, Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmede Bundesliga- 2 takımlarında Stuttgart'ta forma giyen Atakan Karazor'u önerdi...
Alman ekibinin Bundesliga'ya çıkma şansını kaybetmesi durumunda mali anlamda küçülmeye gitmek zorunda olduğunu anlattı. Hem stoper hem de ön libero oynayabilen 1.90'lık Atakan'ın bu süreçte Beşiktaş için mükemmel bir seçenek olabileceğinin üzerinde durdu. Çift mevkili oyuncuların her zaman avantaj olduğunu söyledi.
Atakan'ın 23 yaşında olduğunu Bundesliga-2'de kalması durumunda yeteri kadar aşama kaydedemeyeceğini bildiği için Stuttgart, yükselemezse kesinlikle tavsiye ettiğini anlattı.
- 28.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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