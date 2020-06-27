Beşiktaş taraftarı "Bırakmam Seni" dedi! İşte kasaya giren para
Corona virüsü salgınıyla beraber kulüp ekonomisi üzerindeki olumsuzluklardan kurtulmak için "Bırakmam Seni" adlı kampanya başlatan Beşiktaş'ta, şu ana kadar 10 milyon TL'ye yakın bir gelir elde edildiği bildirildi.
Ekonomik darboğazdan kurtulmak için "Bırakmam Seni" kampanyasını uygulamaya geçiren Beşiktaş yönetimi şu ana dek gidişattan memnun. Siyah-beyazlı yetkililer kampanyaya destek verenlerin sayısının 280 bine kadar geldiğini ve planlananla hayata geçenin beklentileri karşıladığını belirtti.
Sabah'ta yer alan habere göre kulübün kampanya sürecinde çeşitli pazarlama faaliyetleri sonrası 10 milyon TL'ye yakın bir meblağı kasasına koyduğu ifade edildi. Ayrıca siyah-beyazlılar dün akşam 19.00 ila 23.00 arasında en fazla destekte bulunan ilk 11 taraftara, takımın Konyaspor maçında giydiği formaları hediye edeceğini açıkladı.
- 27.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş taraftarı "Bırakmam Seni" dedi! İşte kasaya giren para haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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