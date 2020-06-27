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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Beşiktaş Taraftar "Bırakmam Seni" dedi! İşte kasaya giren para

taraftarı "Bırakmam Seni" dedi! İşte kasaya giren para

Beşiktaş taraftarı "Bırakmam Seni" dedi! İşte kasaya giren para

Corona virüsü salgınıyla beraber kulüp ekonomisi üzerindeki olumsuzluklardan kurtulmak için "Bırakmam Seni" adlı kampanya başlatan 'ta, şu ana kadar 10 milyon TL'ye yakın bir gelir elde edildiği bildirildi.

Ekonomik darboğazdan kurtulmak için "Bırakmam Seni" kampanyasını uygulamaya geçiren yönetimi şu ana dek gidişattan memnun. Siyah-beyazlı yetkililer kampanyaya destek verenlerin sayısının 280 bine kadar geldiğini ve planlananla hayata geçenin beklentileri karşıladığını belirtti.

Sabah'ta yer alan habere göre kulübün kampanya sürecinde çeşitli pazarlama faaliyetleri sonrası 10 milyon TL'ye yakın bir meblağı kasasına koyduğu ifade edildi. Ayrıca siyah-beyazlılar dün akşam 19.00 ila 23.00 arasında en fazla destekte bulunan ilk 11 taraftara, takımın maçında giydiği formaları hediye edeceğini açıkladı.

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  1. 27.06.2020
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