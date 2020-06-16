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16 Haziran 2020, Salı
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Haberler Süper Lig Şampiyonluk oranları güncellendi! Trabzonspor...

Son dakika: Şampiyonluk oranları güncellendi! ...

Son dakika: Şampiyonluk oranları güncellendi! Trabzonspor...

'e verilen uzun aranın ardından 27 hafta oynanan mücadelelerle resmen tamamlandı. 27. hafta sonrası iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları...

'e verilen yaklaşık 3 aylık aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden heyecanlı mücadelelere sahne olan 27. haftada perdenin kapanmasının ardından, iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi.

Güncelleme sonrası, haftayı kayıpsız kapatan ve şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan 'un oranı 2.65'den 2.10'a gerilerken, Medipol 'in oranı 3.00'ten 2.65'e indi.

Rize deplasmanından puansız dönen 'ın oranı ise 3.00'ten 5.50'ye yükseldi.

İşte güncelleme sonrası yeni şampiyonluk oranları...

Trabzonspor 2.10

Başakşehir 2.65

Galatasaray 5.50

8.00

Eski şampiyonluk oranları

Trabzonspor: 2.65

Galatasaray: 3.00

Başakşehir: 3.00

Sivasspor: 12.00

  1. 16.06.2020
  2. Güncelleme: 16.06.2020 13:39
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