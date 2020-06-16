Son dakika: Şampiyonluk oranları güncellendi! Trabzonspor...
Süper Lig'e verilen uzun aranın ardından 27 hafta oynanan mücadelelerle resmen tamamlandı. 27. hafta sonrası iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları...
Süper Lig'e verilen yaklaşık 3 aylık aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden heyecanlı mücadelelere sahne olan 27. haftada perdenin kapanmasının ardından, iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi.
Güncelleme sonrası, haftayı kayıpsız kapatan ve şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan Trabzonspor'un oranı 2.65'den 2.10'a gerilerken, Medipol Başakşehir'in oranı 3.00'ten 2.65'e indi.
Rize deplasmanından puansız dönen Galatasaray'ın oranı ise 3.00'ten 5.50'ye yükseldi.
İşte güncelleme sonrası yeni şampiyonluk oranları...
Trabzonspor 2.10
Başakşehir 2.65
Galatasaray 5.50
Sivasspor 8.00
Eski şampiyonluk oranları
Trabzonspor: 2.65
Galatasaray: 3.00
Başakşehir: 3.00
Sivasspor: 12.00
- 16.06.2020
- Güncelleme: 16.06.2020 13:39
- Son dakika: Belli oldu! İşte 28. haftanın hakemleri
- Beşiktaş kaleci transferinden vazgeçti! Nedeni...
- Werder Bremen-Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
- Son dakika: Şampiyonluk oranları güncellendi! Trabzonspor...
- Union Berlin-Paderborn maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Emre Bol: Mehmet Ekici'yi Fenerbahçe'nin ilk 11'inde görmek istemiyorum
- Emre Bol: Trabzonspor lig maçındaki gibi oynarsa Fenerbahçe'yi silindir gibi ezer geçer
- Trabzonspor kafilesi İstanbul'a geldi
- Trabzonspor'a coşkulu uğurlama! İşte o anlar
- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Muslera'nın sakatlığı takımı etkiledi
- Sergen Yalçın istedi, o 'gidiyorum' dedi! Sezon sonunda...
- Bu iddia çok konuşulur! Caner Erkin'den hocasına 'Fenerbahçe ile anlaştım beni oynatma'
- Rui Vitoria'dan Fenerbahçelileri havalara uçuracak gelişme! İtiraf...
- Son dakika corona virüsü haberleri: Rakamlar tekrar artmıştı! İşte ilçe ilçe son durum
- Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için tarih resmen verildi!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Şampiyonluk oranları güncellendi! Trabzonspor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.