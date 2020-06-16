Ahmet Ağaoğlu'dan Fenerbahçe maçı ve UEFA açıklaması! "Yüzde 99 kazanırız"
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Bordo mavili kulübün başkanı, kupaya uzanacaklarını ifade ederken, UEFA'nın kararının değişeceğini söyledi.
Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan sonra Göztepe deplasmanında kazandığı 3 puanla liderliğini sürdüren Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu iddialı konuştu.
Ağaoğlu, bugün Fenerbahçe ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçını da işaret ederek, "Bu sezon tüm kupalara talibiz. Evet, bu sezon o sezon olacak" dedi.
Son dönemlerde yaşanan olayları Milliyet'e yorumlayan bordo-mavili kulübün başkanı, 3 aylık süreci en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirterek, "Sanırım bunun göstergesi Göztepe mücadelesinde futbolcularımızın yüz ifadelerinden ve ortaya koydukları karakterden de anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı.
"YÜZDE 99 KAZANIRIZ"
UEFA tarafından verilen ceza sonrası Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itiraz başvurusu yaptıklarını kaydeden Ağaoğlu, "Bu konuda benim söylediklerim dışında kimse başka şeylere itibar etmesin. Biz UEFA'yı dava ettik. Dolayısıyla elimizdeki argümanların ne olduğunu açıklayıp, karşı tarafa koz veremeyiz. Sözümüze inanılsın ve asılsız haberler yapılmasın. Okudukça aklım almıyor. Yazılıp çizilenler aslı astarı olmayan şeyler. Biz haklıyız ve yüzde 99 davayı kazanacağız. Benden önceki başkanımız Muharrem Usta, kulübe olan ödemeleriyle ilgili ibra yazısını verdi. Bunu da dosyamıza koyduk. Eksiğimiz yok. Her gün saatlerce avukatlarımızla konuşuyor ve gelişmeleri takip ediyorum. Ceza açıklandığı gün teknik heyet ve futbolcularımızla toplantı yaptım. Siz şampiyon olun, biz sizi Şampiyonlar Ligi'ne götüreceğiz dedim. Sizin işiniz sahada, bizim görevimiz takımın hakkını aramakta. Göztepe maçındaki mücadeleyi gördünüz. Oyuncularımızın inançları ve bize güvenleri ortada değil mi?"
"ADIM ADIM GİDECEĞİZ"
Başkan Ahmet Ağaoğlu; disiplinden kopmamaları gerektiğini aktardı; "Ligde ve kupada hedefimiz belli. Her ikisinde de şampiyonluğun en büyük adayı Trabzonspor'dur. Göztepe maçını kazandık. Sırada Alanyaspor sınavı var. Aynı hırs ve istekle bu deplasmandan da galibiyet ile döneceğimize inanıyorum. Adım adım, maç maç gidiyoruz. Her maçı aynı disiplinle oynamalıyız. Yarın (bugün) Fenerbahçe ile çok önemli bir karşılaşmamız var. Finalist olacağımıza inanıyoruz. Ancak işimiz çok zor. 2-1'lik skoru avantaj olarak görmüyorum. Rakibimizin bu sezon tek hedefi kaldı, o da kupayı kazanmak. Dolayısıyla sezonun en ciddi sınavlarından birisini vereceğiz. Futbolcularımız bunun farkında."
"HERKES İŞİNİ DOĞRU YAPSIN"
Hakem konularından bahsetmek istemediğini söyleyen Ahmet Ağaoğlu, ligin başlamasıyla birlikte hakem kararlarının konuşulduğunun anımsatılması üzerine, "Hakem konuşmak istemiyorum. Herkes işini doğru yapsın yeter" dedi. Ağaoğlu, "Bu sezon Trabzonspor aleyhine verilen kararlar belli iken, kalan bölümde hakemleri daha dikkatli ve adil olmaya davet ediyorum. Hepimiz futbolun bir parçasıyız ve sonucun adaletli biçimde belirlenmesini istiyoruz. Diyeceğim budur" yorumunu yaptı.
"YOLUMUZ UZUN"
Hakem konularından bahsetmek istemediğini söyleyen Ahmet Ağaoğlu, ligin başlamasıyla birlikte hakem kararlarının konuşulduğunun anımsatılması üzerine, "Hakem konuşmak istemiyorum. Herkes işini doğru yapsın yeter" dedi. Ağaoğlu, "Bu sezon Trabzonspor aleyhine verilen kararlar belli iken, kalan bölümde hakemleri daha dikkatli ve adil olmaya davet ediyorum. Hepimiz futbolun bir parçasıyız ve sonucun adaletli biçimde belirlenmesini istiyoruz. Diyeceğim budur" yorumunu yaptı.
- 16.06.2020
- Werder Bremen-Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
- Son dakika: Trabzonspor'dan KAP bildirimi geldi! CAS başvurusu...
- Barcelona-Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Son dakika: Belli oldu! Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri
- Beşiktaş kaleci transferinden vazgeçti! Nedeni...
- Emre Bol: Mehmet Ekici'yi Fenerbahçe'nin ilk 11'inde görmek istemiyorum
- Emre Bol: Trabzonspor lig maçındaki gibi oynarsa Fenerbahçe'yi silindir gibi ezer geçer
- Trabzonspor kafilesi İstanbul'a geldi
- Trabzonspor'a coşkulu uğurlama! İşte o anlar
- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Muslera'nın sakatlığı takımı etkiledi
- Sergen Yalçın istedi, o 'gidiyorum' dedi! Sezon sonunda...
- Bu iddia çok konuşulur! Caner Erkin'den hocasına 'Fenerbahçe ile anlaştım beni oynatma'
- Rui Vitoria'dan Fenerbahçelileri havalara uçuracak gelişme! İtiraf...
- Son dakika corona virüsü haberleri: Rakamlar tekrar artmıştı! İşte ilçe ilçe son durum
- Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için tarih resmen verildi!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ahmet Ağaoğlu'dan Fenerbahçe maçı ve UEFA açıklaması! "Yüzde 99 kazanırız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.