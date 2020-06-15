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Resmen açıklandı! İşte Türkiye Kupası'nda şampiyonluk oranları
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yarı final rövanş mücadeleleri ile devam edecek. zorlu mücadelelerde Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Trabzonspor'u ağırlarken, Akdeniz derbisinde Alanyaspor, Antalyaspor'a konuk olacak. İddaa risk yönetimi de karşılaşmalar öncesi şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte detaylar...
15 Haziran 2020 Pazartesi 14:22
Güncelleme: 15.06.2020 15:00
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Süper Lig'de 27. hafta 3 aylık aranın ardından başladı. 27. haftanın ardından ise futbol heyecanı hafta içi oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadeleleri ile devam edecek.
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Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden Alanyaspor, Antalyaspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan yalnızca Alanyaspor lige mağlubiyetle dönerken diğer 3 ekip de 27. haftayı kayıpsız kapatmayı başarmıştı.
Kupada herkesin merakla beklediği mücadelede Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Trabzonspor'u ağırlarken, bir diğer karşılaşmada iki akdeniz ekibi olan Alanyaspor sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor.
Mücadelelerin ilk ayağında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederken, Alanyaspor, Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 ile geçmişti.
Öte yandan zorlu mücadeleler öncesi iddaa oranları açıklanırken, risk yönetimi 'Kupada şampiyon kim olur?' bahsinin oranlarını güncelledi.