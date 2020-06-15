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15 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Resmen açıklandı! İşte Türkiye Kupası'nda şampiyonluk oranları

Resmen açıklandı! İşte Türkiye Kupası'nda şampiyonluk oranları

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yarı final rövanş mücadeleleri ile devam edecek. zorlu mücadelelerde Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Trabzonspor'u ağırlarken, Akdeniz derbisinde Alanyaspor, Antalyaspor'a konuk olacak. İddaa risk yönetimi de karşılaşmalar öncesi şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte detaylar...

15 Haziran 2020 Pazartesi 14:22 Güncelleme: 15.06.2020 15:00
Resmen açıklandı! İşte Türkiye Kupası'nda şampiyonluk oranları

Süper Lig'de 27. hafta 3 aylık aranın ardından başladı. 27. haftanın ardından ise futbol heyecanı hafta içi oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadeleleri ile devam edecek.

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Resmen açıklandı! İşte Türkiye Kupası'nda şampiyonluk oranları

Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden Alanyaspor, Antalyaspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan yalnızca Alanyaspor lige mağlubiyetle dönerken diğer 3 ekip de 27. haftayı kayıpsız kapatmayı başarmıştı.

Resmen açıklandı! İşte Türkiye Kupası'nda şampiyonluk oranları

Kupada herkesin merakla beklediği mücadelede Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Trabzonspor'u ağırlarken, bir diğer karşılaşmada iki akdeniz ekibi olan Alanyaspor sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor.

Resmen açıklandı! İşte Türkiye Kupası'nda şampiyonluk oranları

Mücadelelerin ilk ayağında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederken, Alanyaspor, Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 ile geçmişti.

Resmen açıklandı! İşte Türkiye Kupası'nda şampiyonluk oranları

Öte yandan zorlu mücadeleler öncesi iddaa oranları açıklanırken, risk yönetimi 'Kupada şampiyon kim olur?' bahsinin oranlarını güncelledi.

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