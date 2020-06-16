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16 Haziran 2020, Salı
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Haberler Beşiktaş Süper Lig devine transferi yattı! Nedeni...

kaleci transferinden vazgeçti! Nedeni...

Beşiktaş kaleci transferinden vazgeçti! Nedeni...

Kısa süre önce Loris Karius ile yollarını ayıran , gündemine ismini almıştı. Siyah beyazlılar, Montero için yoğun uğraşlar verirken Marca, konu ile ilgili sürpriz bir haberi okuyucularıyla paylaştı. Buna göre Beşiktaş, Alvaro Montero transferinden vazgeçti! İşte nedeni... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ta son dakika kaleci gelişmesi... Loris Karius ile yollarını ayırmasının ardından yeni bir kaleciye ihtiyaç duyan Kara Kartal, gündemine ismini almıştı.

Siyah beyazlılar, tecrübeli eldiven için kulübüyle görüşmelere başlamıştı ancak Marca, konu ile ilgili önemli bir habere imza attı ve Beşiktaş'ın, bu transferden vazgeçtiğini okuyucularına duyurdu.

Haberin detaylarında yer verilen bilgiler şu şekilde oldu;

"Alvaro Montero konusunda yeni bir gelişme yaşandı; Beşiktaş, görüşmelerini durdurdu ve Türk kulübüne gitmeye çok yakın olan Kolombiyalı için defteri şimdilik kapattı.

Daha önce aktarılan bilgilerde, transferin yüzde 70 oranında tamamlandığı ifade edilmişti ancak işler bir anda değişti.

Şu anda transfer için takvimin belirsizliği ve corona virüsü (koronavirüs) salgınının yol açtığı ekonomik etki göz önüne alındığında, Türk kulübü kaleci için teklif vermekten vazgeçti. Kolombiya Milli Takımı'nın da bir parçası olan Montero, şu anda takımında kalmaya devam edecek ve kendisine Beşiktaş haricinde başka bir kulüpten teklif yok."

  1. 16.06.2020
  2. Güncelleme: 16.06.2020 13:51
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