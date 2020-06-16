Beşiktaş kaleci transferinden vazgeçti! Nedeni...
Kısa süre önce Loris Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş, gündemine Alvaro Montero ismini almıştı. Siyah beyazlılar, Montero için yoğun uğraşlar verirken Marca, konu ile ilgili sürpriz bir haberi okuyucularıyla paylaştı. Buna göre Beşiktaş, Alvaro Montero transferinden vazgeçti! İşte nedeni... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'ta son dakika kaleci gelişmesi... Loris Karius ile yollarını ayırmasının ardından yeni bir kaleciye ihtiyaç duyan Kara Kartal, gündemine Alvaro Montero ismini almıştı.
Siyah beyazlılar, tecrübeli eldiven için kulübüyle görüşmelere başlamıştı ancak Marca, konu ile ilgili önemli bir habere imza attı ve Beşiktaş'ın, bu transferden vazgeçtiğini okuyucularına duyurdu.
Haberin detaylarında yer verilen bilgiler şu şekilde oldu;
"Alvaro Montero konusunda yeni bir gelişme yaşandı; Beşiktaş, transfer görüşmelerini durdurdu ve Türk kulübüne gitmeye çok yakın olan Kolombiyalı için defteri şimdilik kapattı.
Daha önce aktarılan bilgilerde, transferin yüzde 70 oranında tamamlandığı ifade edilmişti ancak işler bir anda değişti.
Şu anda transfer için takvimin belirsizliği ve corona virüsü (koronavirüs) salgınının yol açtığı ekonomik etki göz önüne alındığında, Türk kulübü kaleci için teklif vermekten vazgeçti. Kolombiya Milli Takımı'nın da bir parçası olan Montero, şu anda takımında kalmaya devam edecek ve kendisine Beşiktaş haricinde başka bir kulüpten teklif yok."
- 16.06.2020
- Güncelleme: 16.06.2020 13:51
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş kaleci transferinden vazgeçti! Nedeni... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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