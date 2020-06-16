Beşiktaş kaleci transferinden vazgeçti! Nedeni...

Beşiktaş'ta son dakika kaleci gelişmesi... Loris Karius ile yollarını ayırmasının ardından yeni bir kaleciye ihtiyaç duyan Kara Kartal, gündemine Alvaro Montero ismini almıştı.

Siyah beyazlılar, tecrübeli eldiven için kulübüyle görüşmelere başlamıştı ancak Marca, konu ile ilgili önemli bir habere imza attı ve Beşiktaş'ın, bu transferden vazgeçtiğini okuyucularına duyurdu.

Haberin detaylarında yer verilen bilgiler şu şekilde oldu;

"Alvaro Montero konusunda yeni bir gelişme yaşandı; Beşiktaş, transfer görüşmelerini durdurdu ve Türk kulübüne gitmeye çok yakın olan Kolombiyalı için defteri şimdilik kapattı.

Daha önce aktarılan bilgilerde, transferin yüzde 70 oranında tamamlandığı ifade edilmişti ancak işler bir anda değişti.

Şu anda transfer için takvimin belirsizliği ve corona virüsü (koronavirüs) salgınının yol açtığı ekonomik etki göz önüne alındığında, Türk kulübü kaleci için teklif vermekten vazgeçti. Kolombiya Milli Takımı'nın da bir parçası olan Montero, şu anda takımında kalmaya devam edecek ve kendisine Beşiktaş haricinde başka bir kulüpten teklif yok."