Kafalar karışmış

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, futbolcularına sert eleştirilerde bulundu. Maçta, ligde bu sezon 59 kez ceza sahasında topla buluşma rekoru kırdıkları hatırlatılan Yalçın, "İstatistik konuşmayı sevmiyorum, tabelaya bakıyoruz. İlk yarıda takımı anlamak mümkün değil. Hangi kafada sahaya çıktılar, hangi mentaliteyle oynuyorlar, inanılır gibi değil" dedi. Kalan maçların yeni sezon kadrosu için belirleyici olacağını vurgulayan Sergen Yalçın, "Gelecek senenin planlarını yapacağız. Bazı şeyleri değiştireceğiz. Yavaş yavaş oyuncularımızla ilgili kararları vereceğiz. Bu üç aylık süreç kafaları biraz başka yerlere götürmüş" diye konuştu.

YALÇIN'LA 2. YENİLGİ

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetimindeki ikinci mağlubiyetini aldı. Bu sezon 20. haftada göreve gelen Sergen Yalçın yönetiminde 8. maçına çıkan siyah-beyazlılar, bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Üst üste Ç.Rize ve G.Antep FK galibiyetlerinin ardından Başakşehir deplasmanında kaybeden Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetimindeki ikinci yenilgisini sahasında Antalyaspor karşısında aldı.