Kafalar karışmış
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Bazı şeyleri değiştireceğiz. Bunu net söyleyeyim. Yavaş yavaş oyuncularımızla ilgili kararları vereceğiz. Bu üç aylık süreç kafaları biraz başka yerlere götürmüş" diye konuştu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, futbolcularına sert eleştirilerde bulundu. Maçta, ligde bu sezon 59 kez ceza sahasında topla buluşma rekoru kırdıkları hatırlatılan Yalçın, "İstatistik konuşmayı sevmiyorum, tabelaya bakıyoruz. İlk yarıda takımı anlamak mümkün değil. Hangi kafada sahaya çıktılar, hangi mentaliteyle oynuyorlar, inanılır gibi değil" dedi. Kalan maçların yeni sezon kadrosu için belirleyici olacağını vurgulayan Sergen Yalçın, "Gelecek senenin planlarını yapacağız. Bazı şeyleri değiştireceğiz. Yavaş yavaş oyuncularımızla ilgili kararları vereceğiz. Bu üç aylık süreç kafaları biraz başka yerlere götürmüş" diye konuştu.
YALÇIN'LA 2. YENİLGİ
Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetimindeki ikinci mağlubiyetini aldı. Bu sezon 20. haftada göreve gelen Sergen Yalçın yönetiminde 8. maçına çıkan siyah-beyazlılar, bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Üst üste Ç.Rize ve G.Antep FK galibiyetlerinin ardından Başakşehir deplasmanında kaybeden Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetimindeki ikinci yenilgisini sahasında Antalyaspor karşısında aldı.
- 14.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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