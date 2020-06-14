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14 Haziran 2020, Pazar
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Kafalar karışmış

Kafalar karışmış

Yalçın, “Bazı şeyleri değiştireceğiz. Bunu net söyleyeyim. Yavaş yavaş oyuncularımızla ilgili kararları vereceğiz. Bu üç aylık süreç kafaları biraz başka yerlere götürmüş" diye konuştu.

Yalçın, futbolcularına sert eleştirilerde bulundu. Maçta, ligde bu sezon 59 kez ceza sahasında topla buluşma rekoru kırdıkları hatırlatılan Yalçın, "İstatistik konuşmayı sevmiyorum, tabelaya bakıyoruz. İlk yarıda takımı anlamak mümkün değil. Hangi kafada sahaya çıktılar, hangi mentaliteyle oynuyorlar, inanılır gibi değil" dedi. Kalan maçların yeni sezon kadrosu için belirleyici olacağını vurgulayan , "Gelecek senenin planlarını yapacağız. Bazı şeyleri değiştireceğiz. Yavaş yavaş oyuncularımızla ilgili kararları vereceğiz. Bu üç aylık süreç kafaları biraz başka yerlere götürmüş" diye konuştu.

YALÇIN'LA 2. YENİLGİ
Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetimindeki ikinci mağlubiyetini aldı. Bu sezon 20. haftada göreve gelen Sergen Yalçın yönetiminde 8. maçına çıkan siyah-beyazlılar, bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Üst üste Ç.Rize ve G.Antep FK galibiyetlerinin ardından Başakşehir deplasmanında kaybeden Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetimindeki ikinci yenilgisini sahasında Antalyaspor karşısında aldı.

  1. 14.6.2020
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