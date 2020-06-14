3 milyon TL’ye ulaştı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
14 Haziran 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş 3 milyon TL’ye ulaştı

3 milyon TL’ye ulaştı

3 milyon TL’ye ulaştı

'ın ' Seni' kampanyası gördü. , havale/ ve posta çeki kanallarıyla 24 saatte 3 milyon TL'nin üzerinde yardım yapıldığı bildirildi.

'ın ' Seni' kampanyası gördü. , havale/ ve posta çeki kanallarıyla 24 saatte 3 milyon TL'nin üzerinde yardım yapıldığı bildirildi. SMS desteğinin 20 TL olduğu kampanyada, birçok kişi de kulübün hesaplarına daha fazla meblağ yatırarak katılım sağladı. Tüm operatörlerden SMS yoluyla katılım sağlanan kampanya 1 yıl sürecek. Yönetim, TV'de efsane isimler ve Beşiktaşlı sanatçılarla program yaparak ilgiyi artırmayı hedefliyor.
  1. 14.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

3 milyon TL’ye ulaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA