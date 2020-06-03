Topalli bombası
Kosova’da Balkani’de oynayan, yeni Muriç olarak lanse edilen 1.88 boyundaki, 22 yaşındaki golcü için Antalya’nın yanı sıra, Göztepe, G.Birliği, Konya ve G.Antep FK transfer yarışında.
KİRALIKTAN DÖNDÜ, GOLLERİ SIRALADI
Güçlü fiziğinin yanı sıra 1.88'lik boyuyla F.Bahçe'deki vatandaşı Muriç'i andıran Topalli, Vushtrria altyapısında futbola merhaba dedi. 2018'de Balkani'ye bedelsiz transfer olan Kosovalı forvet, tecrübe kazanması için sezon başında bir diğer Kosova ekibi Feronikeli'de top koşturdu. Ancak takımda sadece 4 karşılaşmada boy gösterdi ve kendisinden beklenen performansı sergileyemedi. 1 Ağustos'ta tekrar takımına dönen Topalli, Teknik Direktör Ismet Munishi'nin güvenini boşa çıkartmadı. Yetenekli golcü, oynadığı 26 maçta 5 gol, 1 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Topalli, 12 Ocak'ta İsveç ile oynadıkları hazırlık maçında ilk kez milli formayı giydi.
- 3.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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