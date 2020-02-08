PFDK’den, 13 kulübe menajer sevki - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
08 Şubat 2020, Cumartesi
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’den, 13 kulübe menajer sevki

PFDK’den, 13 kulübe menajer sevki

, 'na uymadıkları gerekçesiyle 'den 13 kulübü 'ye sevk etti.

, 'na uymadıkları gerekçesiyle 'den 13 kulübü 'ye sevk etti. Fraport- Tav Antalyaspor, , Ç.Rizespor, , , FK, , , , , Ankaragücü, ve Denizlispor ile birçok menajerin de sevk edildiği açıklandı.
  1. 8.2.2020
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