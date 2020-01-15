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15 Ocak 2020, Çarşamba
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'de 18. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı

'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 'nin resmi sitesinden yapılan açıklama ile 18. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın açılış maçı olan Ankaragücü-Konyaspor mücadelesinde Alper Ulusoy görev yapacak.

'de ikinci yarı heyecanı başlıyor. resmi internet sitesinden 18. hafta müsabakalarını yönetecek hakem listelerini duyurdu. Maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy

Aytemiz Alanyaspor-HES Kablo Kayserispor: Ali Palabıyık

Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat

Antalyaspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan

Gaziantep FK-Fenerbahçe: Hüseyin Göçek

Trabzonspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

Galatasaray-Yukatel Denizlispor: Yaşar Kemal Uğurlu

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan

Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

  1. 15.01.2020
  2. Güncelleme: 15.01.2020 14:21
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