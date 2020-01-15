Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama ile 18. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın açılış maçı olan Ankaragücü-Konyaspor mücadelesinde Alper Ulusoy görev yapacak.
Süper Lig'de ikinci yarı heyecanı başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden 18. hafta müsabakalarını yönetecek hakem listelerini duyurdu. Maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy
Aytemiz Alanyaspor-HES Kablo Kayserispor: Ali Palabıyık
Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat
Antalyaspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan
Gaziantep FK-Fenerbahçe: Hüseyin Göçek
Trabzonspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
Galatasaray-Yukatel Denizlispor: Yaşar Kemal Uğurlu
Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan
Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
- 15.01.2020
- Güncelleme: 15.01.2020 14:21
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Harun’a tam puan
Toplam 1
Yorum
tarık sercan Bu takımın birinci kalecisi zaten Harun bu Altayda ne varki sürekli kalede gerçekten anlaması çok zor
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Ekici 4.5 ay sonra döndü
Toplam 1
Yorum
misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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