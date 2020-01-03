Süper Lig'de 18-19-20. hafta programı belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 18., 19. ve 20. haftasında oynanılacak maç programını açıkladı!
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 2'nci yarının ilk üç haftasında oynanacak olan maçların takvimi açıklandı. 20'nci haftadaki derbi mücadelesinde Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Süper Lig'de 18, 19 ve 20'inci haftanın programı şu şekilde;
17 Ocak Cuma:
20.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)
18 Ocak Cumartesi:
14.00 Aytemiz Alanyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)
17.00 Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)
19 Ocak Pazar:
13.30 Antalyaspor-Göztepe (Stat açıklanmadı)
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)
16.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor (Türk Telekom)
19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)
20 Ocak Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)
19. hafta
24 Ocak Cuma:
20.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)
25 Ocak Cumartesi:
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
17.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)
26 Ocak Pazar:
13.30 Yukatel Denizlispor-Antalyaspor (Denizli Atatürk)
16.00 Göztepe-Beşiktaş (Stat açıklanmadı)
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)
27 Ocak Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)
20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)
20. hafta
31 Ocak Cuma:
20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)
1 Şubat Cumartesi:
14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Stat açıklanmadı)
17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)
2 Şubat Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)
16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor (Türk Telekom)
3 Şubat Pazartesi:
20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)
- 03.01.2020
- Güncelleme: 03.01.2020 16:56
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