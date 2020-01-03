Süper Lig'de 18-19-20. hafta programı belli oldu! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
03 Ocak 2020, Cuma
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'de 18-19-20. hafta programı belli oldu!

Süper Lig'de 18-19-20. hafta programı belli oldu!

(), 'in 18., 19. ve 20. haftasında oynanılacak maç programını açıkladı!

'ndan () yapılan açıklamaya göre 'de 2'nci yarının ilk üç haftasında oynanacak olan maçların takvimi açıklandı. 20'nci haftadaki derbi mücadelesinde - karşılaşması 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Süper Lig'de 18, 19 ve 20'inci haftanın programı şu şekilde;

17 Ocak Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding (Eryaman)

18 Ocak Cumartesi:

14.00 Aytemiz Alanyaspor-İstikbal Mobilya (Bahçeşehir Okulları)

17.00 Medipol -BtcTurk (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 FK-Fenerbahçe (Kalyon)

19 Ocak Pazar:

13.30 - (Stat açıklanmadı)

16.00 Trabzonspor- (Medical Park)

16.00 -Yukatel Denizlispor (Türk Telekom)

19.00 -Demir Grup (Vodafone Park)

20 Ocak Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor- (Çaykur Didi)

19. hafta

24 Ocak Cuma:

20.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)

25 Ocak Cumartesi:

14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

17.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

26 Ocak Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-Antalyaspor (Denizli Atatürk)

16.00 Göztepe-Beşiktaş (Stat açıklanmadı)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)

27 Ocak Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)

20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)

20. hafta

31 Ocak Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)

1 Şubat Cumartesi:

14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Stat açıklanmadı)

17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

2 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)

16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor (Türk Telekom)

3 Şubat Pazartesi:

20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)

  1. 03.01.2020
  2. Güncelleme: 03.01.2020 16:56
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