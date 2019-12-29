Alanyaspor Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor ve Konyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Akdeniz ekibi, Konya karşısında alacağı galibiyetle ilk 5'i zorlamak istiyor. Konyaspor ise alt sıralardan kurtulmak adına bu zorl mücadeleden mutlaka puan ve puanlar çıkartmak amacında...

ALANYASPOR - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda bugün saat 16:30'da başlayacak olan karşılaşma Bein SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER;

Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Welinton, Caulker, Baiano, Siopis, Ceyhun, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Campos

Konyaspor: Serkan, Opanasenko, Ali Turan, Anicic, Alper, Volkan, Jonsson, Hadziahmetovic, Milosevic, Miya, Bajic

"İNŞALLAH İLK YARIYI 29 PUANLA TAMAMLARIZ"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, puanlarını 26'ya yükselttiklerini hatırlatarak, "Aslında bizler için sevindirici bir durum. Lige çıktığından beri ilk yarıyı hep 18 puanda tamamlayan bir Alanyaspor vardı. Şimdi 26 puanımız var ve inşallah evimizde Konyaspor'a karşı iyi bir oyunla ilk yarıyı 29 puanda tamamlarız" dedi.

"ÜSTÜN OYNAYAN ALANYASPOR VARDI"

Takımın performansına da değinen Bulut, sezon başından beri baskılı, hücumcu ve üstün oynayan bir Alanyaspor'un olduğunu belirtti. Bulut, "Ama bazı sıkıntılarımız hücum anlamında oldu. Değerlendiremediğimiz pozisyonlar oldu, beraberlikle ve mağlubiyetle bitirdiğimiz maçlar oldu. Ama her zaman üstün oynayan bir Alanyaspor vardı. Zaman zaman bazı maçlarda atamadığımız goller oldu. Onu bir maçta çıkardık, 5 oldu, 4 oldu ama keşke 2 olsaydı ve hemen hemen her maçta puan ve puanlar almış olsaydık. Şu an belki puan olarak daha üst sıralarda olurduk ve daha çok puan toplayabilmiş olurduk ama bu futbol, atamıyorsan; yediğinizde maç ve puan kaybediyorsunuz. Genel anlamda ilk yarıdan memnunum. İnşallah bu Konya maçını kazanarak 29 puana ulaşarak istediğimizi almış olacağız" diye konuştu.

"SEVİNDİRİCİ TARAFI..."

Son maçta forvet oyuncuları Cisse ve Yacine Bammou'nun oynamamasına rağmen farklı galibiyetin geldiğinin hatırlatılması üzerine Bulut, "Cisse'nin belinden bir sakatlığı vardı. 2 haftadır sadece tek idmanla onu yanımıza aldık sonra oyuna girdi golünü de attı. Yacine de Antalyaspor maçında sakatlandı yanımıza alamadık ama elimizdeki diğer oyuncuları değerlendirmeye çalıştık. Fernandes forvet hattında oynadı bir asisti oldu zaman zaman iyi pozisyonlara da girdi. Diğer futbolcularımızla da yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Djalma olsun, Efecan'ın asisti olsun diğerleri golü attı.

Sevindirici tarafı Welinton'un 2 gol atmış olması. Önemli olan gol atmamız birkaç futbolcunun üzerinde yoğunlaşmamış olması. 2-3 futbolcuya bağlı olmamamız. O yüzden 6-7-8 oyuncumuzun gol atabilme durumuna girmesi lazım. Orta sahalar olsun, duran toplarda stoperlerimiz olsun. Maalesef sadece 2-3 futbolcunun üzerinde durduğunuz zaman onların da performansı biraz düşük olduğunda ve şanslarını iyi değerlendiremedikleri zaman maç kazanamıyorsunuz. O arada başka bir futbolcu öne çıkıp duran topla maç kazanmanız gerebilir. O yüzden dağılım 6-7 futbolcu üzerinde olduğu zaman daha iyi olabiliyor" şeklinde konuştu.

"CİDDİ VETEHLİKELİ..."

Konyaspor maçı hazırlıkları hakkında da konuşan Bulut, "Konyaspor lige iyi başlayamadı. Bu haftalardır devam ediyor ama bizim kendimize bakmamız gerekiyor. Ne kadar gidişatı iyi olmasa da hafta sonu ciddi ve tehlikeli bir rakiple oynayacağız. O yüzden de işimizi ciddiye alıp hafta sonuna iyi hazırlanıp 3 puan çıkararak 29 puanla ilk yarıyı kapatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.