MAÇ SONUCU | Trabzonspor 6 - 2 Kayserispor - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
28 Aralık 2019, Cumartesi
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MAÇ SONUCU | 6 - 2 Kayserispor

MAÇ SONUCU | Trabzonspor 6 - 2 Kayserispor

Süper Lig 17. haftasında - İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada bordo-mavililer sahadan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı. Fırtına bu sonuçla puanını 32'ye çıkardı.

Süper Lig'in 17'inci haftasında sahsasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırladı.

Bordo-mavililer zorlu karşılaşmayı; Sörloth (2), Nwakaeme, Sturrdige(2) ve Abdulkadir Parmak'ın golleriyle 6-2 kazandı.

Kayserispor'un golleri ise Ömer Uzun ve Kravets'ten geldi.

TRABZONSPOR'DAN REKOR

Bordo-mavililer bu sonuçla ligin ilk yarısını 32 puanla tamamladı ve son 10 yılda 30 puan barajını aşmayı başardı.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Trabzonsporlu taraftarlar, karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

Medical Park Stadı'nda geniş boşluklar gözlenirken az sayıda İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarı da takımlarını yalnız bırakmadı.

Trabzon deplasmanına 10 eksikle gelen İstikbal Mobilya Kayserispor, Kravets ve Djedje olmak üzere 2 yabancı oyuncuyla sahaya çıktı.

ABDULKADİR'E KUTLAMA

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'a 25. yaş günü dolayısıyla kutlama yapıldı.

Teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcular tarafından doğum günü pastası kesilen futbolcuya yeni yaşında başarı dileğinde bulunuldu.

Abdulkadir Parmak da bu sürpriz için teknik heyet ve futbolculara teşekkürlerini iletti.

  1. 28.12.2019
  2. Güncelleme: 28.12.2019 19:24
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