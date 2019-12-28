MAÇ SONUCU | Trabzonspor 6 - 2 Kayserispor

Süper Lig'in 17'inci haftasında Trabzonspor sahsasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırladı.

Bordo-mavililer zorlu karşılaşmayı; Sörloth (2), Nwakaeme, Sturrdige(2) ve Abdulkadir Parmak'ın golleriyle 6-2 kazandı.

Kayserispor'un golleri ise Ömer Uzun ve Kravets'ten geldi.

TRABZONSPOR'DAN REKOR

Bordo-mavililer bu sonuçla ligin ilk yarısını 32 puanla tamamladı ve son 10 yılda 30 puan barajını aşmayı başardı.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Trabzonsporlu taraftarlar, karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

Medical Park Stadı'nda geniş boşluklar gözlenirken az sayıda İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarı da takımlarını yalnız bırakmadı.

Trabzon deplasmanına 10 eksikle gelen İstikbal Mobilya Kayserispor, Kravets ve Djedje olmak üzere 2 yabancı oyuncuyla sahaya çıktı.

ABDULKADİR'E KUTLAMA

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'a 25. yaş günü dolayısıyla kutlama yapıldı.

Teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcular tarafından doğum günü pastası kesilen futbolcuya yeni yaşında başarı dileğinde bulunuldu.

Abdulkadir Parmak da bu sürpriz için teknik heyet ve futbolculara teşekkürlerini iletti.