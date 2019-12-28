MAÇ SONUCU | Trabzonspor 6 - 2 Kayserispor
Süper Lig 17. haftasında Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada bordo-mavililer sahadan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı. Fırtına bu sonuçla puanını 32'ye çıkardı.
Süper Lig'in 17'inci haftasında Trabzonspor sahsasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırladı.
Bordo-mavililer zorlu karşılaşmayı; Sörloth (2), Nwakaeme, Sturrdige(2) ve Abdulkadir Parmak'ın golleriyle 6-2 kazandı.
Kayserispor'un golleri ise Ömer Uzun ve Kravets'ten geldi.
TRABZONSPOR'DAN REKOR
Bordo-mavililer bu sonuçla ligin ilk yarısını 32 puanla tamamladı ve son 10 yılda 30 puan barajını aşmayı başardı.
TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ
Trabzonsporlu taraftarlar, karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.
Medical Park Stadı'nda geniş boşluklar gözlenirken az sayıda İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarı da takımlarını yalnız bırakmadı.
Trabzon deplasmanına 10 eksikle gelen İstikbal Mobilya Kayserispor, Kravets ve Djedje olmak üzere 2 yabancı oyuncuyla sahaya çıktı.
ABDULKADİR'E KUTLAMA
Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'a 25. yaş günü dolayısıyla kutlama yapıldı.
Teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcular tarafından doğum günü pastası kesilen futbolcuya yeni yaşında başarı dileğinde bulunuldu.
Abdulkadir Parmak da bu sürpriz için teknik heyet ve futbolculara teşekkürlerini iletti.
- 28.12.2019
- Güncelleme: 28.12.2019 19:24
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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