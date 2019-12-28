Trabzonspor'un yıldızı Sörloth sosyal medyayı salladı
Süper Lig'in 17'inci haftasında Trabzonspor sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Bordo-mavililerde yine öne çıkan isim Norveçli golcü Alexander Sörloth oldu. Yıldız futbolcu 1 gol 1 asistlik performansıyla Trabzonspor taraftarının gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Bordo-mavililerin yıldız futbolcusu ayrıca sosyal medyada da gündem oldu. Yıldız futbolcu ile ilgili bir çok yorum yapıldı.
28 Aralık 2019 Cumartesi 19:01
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Süper Lig'de sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk eden Trabzonspor'da kadro değişmedi. Teknik direktör Ünal Karaman, geçen hafta deplasmanda 1-0 kazandıkları İttifak Holding Konyaspor maçındaki 11'e bu hafta da görev verdi.
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Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, gribal enfeksiyon geçiren Doğan Erdoğan ve cezalı Yusuf Sarı kadroda yer almadı. Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi de yabancı kontenjanı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.
ABDULKADİR'E DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Trabzonspor'daAbdulkadir Parmak'a 25. yaş günü dolayısıyla kutlama yapıldı. Teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcular tarafından doğum günü pastası kesilen futbolcuya yeni yaşında başarı dileğinde bulunuldu. Abdulkadir Parmak da bu sürpriz için teknik heyet ve futbolculara teşekkürlerini iletti.
AĞAOĞLU MÜZEDE AÇILIŞTA
Trabzon Şamil Ekinci Müzesi'nin dış cephesinde bulunan ve şampiyonluklar simgeleyen rölyeflerin açılışı yapıldı. Açılışa Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra kuruculardan Nizamettin Algan ve eski başkanlardan Salih Erdem ile Özkan Sümer, eski yöneticiler ve yetkili kurulların temsilcileri katıldı.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, rölyeflerin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun da günün anısına katılımcılara plaket hediye etti.