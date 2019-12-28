Galatasaray'da kükreme vakti! İşte Fatih Terim'in Antalyaspor maçı 11'i...

İki yıl üst üste gelen şampiyonluğun ardından berbat bir sezon geçiren Galatasaray, Antalyaspor'u ağırlıyor. Devre arasına galibiyetle girmek isteyen sarı-kırmızılılar, son 5 maçta sadece 1 galibiyet alarak zirvenin 10 puan gerisinde kaldı. Özellikle son dakikalarda yediği gollerle hem Avrupa Ligi'ni kaçıran hem de ligde ağır yara alan Cimbom, Antalya'yı devirerek ocağa iddialı girmek istiyor. Son haftaya girilirken topladığı 24 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde bulunan Galatasaray'da Terim'in tercih edeceği kadro merakla bekleniyordu. İşte Galatasaray'ın Antalyaspor karşısındaki muhtemel 11'i...