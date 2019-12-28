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Galatasaray'da kükreme vakti! İşte Fatih Terim'in Antalyaspor maçı 11'i...
İki yıl üst üste gelen şampiyonluğun ardından berbat bir sezon geçiren Galatasaray, Antalyaspor'u ağırlıyor. Devre arasına galibiyetle girmek isteyen sarı-kırmızılılar, son 5 maçta sadece 1 galibiyet alarak zirvenin 10 puan gerisinde kaldı. Özellikle son dakikalarda yediği gollerle hem Avrupa Ligi'ni kaçıran hem de ligde ağır yara alan Cimbom, Antalya'yı devirerek ocağa iddialı girmek istiyor. Son haftaya girilirken topladığı 24 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde bulunan Galatasaray'da Terim'in tercih edeceği kadro merakla bekleniyordu. İşte Galatasaray'ın Antalyaspor karşısındaki muhtemel 11'i...
28 Aralık 2019 Cumartesi 02:26
Güncelleme: 28.12.2019 02:27
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Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u konuk ediyor.
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İlk yarının son maçına çıkacak olan sarı-kırmızılılar, Antalyapor ile karşı karşıya gelecek.
Devre arasına galibiyetle girmek isteyen sarı-kırmızılılar, son 5 maçta sadece 1 galibiyet alarak zirvenin 10 puan gerisinde kaldı.
Özellikle son dakikalarda yediği gollerle hem Avrupa Ligi'ni kaçıran hem de ligde ağır yara alan Cimbom, Antalya'yı devirerek ocağa iddialı girmek istiyor.
Türk Telekom Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Maç Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.