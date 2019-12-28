Ünal Karaman kararını verdi! Trabzonspor - Kayserispor 11'leri...

Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında evinde İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk ediyor... Bordo mavililer, lider Sivasspor'un 5 puan gerisinde bulunurken, Kayserispor karşısında alınacak galibiyet sonrasında Sivas'a bir adım daha yaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Fırtına'da, sezon başında Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan kiralanan Sörloth, takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Norveçli yıldız, attığı 10 golle ve 4 asistle yıldızlaşırken, taraftarların sevgilisi olmuş durumda. Öte yandan Kayserispor'da ise sezon içerisinde yaşanılan başkan değişikliği, kan kaybına neden oldu. Bununla beraber sarı-kırmızlılar, hafta içerisinde teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayırmasından dolayı Trabzon deplasmanına teknik direktörsüz çıkacak. Trabzonsporlu ve Kayserisporlu taraftarlar, bu zorlu mücadeleye takımlarının hangi 11 ile çıkacağını merak ediyor. İşte Trabzonspor ve Kayserispor'un sahaya süreceği muhtemel 11'leri ve detaylar...

28 Aralık 2019 Cumartesi 12:47 Güncelleme: 28.12.2019 13:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





