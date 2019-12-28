Ünal Karaman kararını verdi! Trabzonspor - Kayserispor 11'leri... - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Aralık 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Ünal Karaman kararını verdi! Trabzonspor - Kayserispor 11'leri...

Ünal Karaman kararını verdi! Trabzonspor - Kayserispor 11'leri...

Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında evinde İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk ediyor... Bordo mavililer, lider Sivasspor'un 5 puan gerisinde bulunurken, Kayserispor karşısında alınacak galibiyet sonrasında Sivas'a bir adım daha yaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Fırtına'da, sezon başında Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan kiralanan Sörloth, takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Norveçli yıldız, attığı 10 golle ve 4 asistle yıldızlaşırken, taraftarların sevgilisi olmuş durumda. Öte yandan Kayserispor'da ise sezon içerisinde yaşanılan başkan değişikliği, kan kaybına neden oldu. Bununla beraber sarı-kırmızlılar, hafta içerisinde teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayırmasından dolayı Trabzon deplasmanına teknik direktörsüz çıkacak. Trabzonsporlu ve Kayserisporlu taraftarlar, bu zorlu mücadeleye takımlarının hangi 11 ile çıkacağını merak ediyor. İşte Trabzonspor ve Kayserispor'un sahaya süreceği muhtemel 11'leri ve detaylar...
28 Aralık 2019 Cumartesi 12:47 Güncelleme: 28.12.2019 13:16
Ünal Karaman'dan Kayserispor karşısında sürpriz 11 kararı!

Efsanesi olduğu Cemil Usta Sezonu'nda şampiyon olmak isteyen Trabzonspor, evinde Kayserispor'u konuk edecek.

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Ünal Karaman'dan Kayserispor karşısında sürpriz 11 kararı!

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Serkan Ok yapacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

Ünal Karaman'dan Kayserispor karşısında sürpriz 11 kararı!

KAYSERİSPOR'DA 10 EKSİK!

Konuk ekip Kayserispor, Trabzon'a 10 eksikle geldi. Sakatlıkları bulunan Silviu Lung, Aymen Abdennour, Benoit Poulain, Bernard Mensah, Ben Rienstra, Pedro Henrique, Nurettin Korkmaz, Levent Gülen, Alpay Çelebi maç kadrosuna alınmazken cezalı Miguel Lopes de Trabzon'a götürülmedi.

Ünal Karaman'dan Kayserispor karşısında sürpriz 11 kararı!

Bordo-mavili ekipte ise sakatlığı süren Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz karşılaşmada forma giyemeyecek. Kart cezalısı Yusuf Sarı da müsabakada formayı terletemeyecek.

Ünal Karaman'dan Kayserispor karşısında sürpriz 11 kararı!

Peki, Trabzonspor-Kayserispor mücadelesinde sahada olması beklenen isimler hangileri? İşte muhtemel 11'ler...

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