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08 Aralık 2019, Pazar
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MAÇ SONUCU | 2-3

MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 2-3 Beşiktaş

'in 14. haftasında , 'ya konuk oldu. Siyah-beyazlılar maçın 15'inci dakikasında 10 kişi kalan rakibini 90+5'inci dakikada bulduğu golle mağlup etti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller Umut Nayir (2) ve Caner Erkin'den geldi. Ev sahibi ekibin gollerini ise Mustafa Pektemek ve Koita kaydetti.

'de 13. hafta maçında ile karşı karşıya geldi. Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 90+5. dakikada attığı golle Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar 3-2'lik skorla 3 puana ulaştı.

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Kasımpaşa'nın gollerini 28. dakikada Besşiktaş'ın eski futbolcusu Mustafa Pektemek ve 56. dakikada Fode Koita kaydetti. Beşiktaş'ın golleri 39. dakikada Caner Erkin ve 71. ve 90+5. dakikada Umut Nayir'den geldi.

Ev sahibi Kasımpaşa'da Karim Hafez, 15. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ligde 5 haftalık galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş, erken bir dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında çok zorlandı ama galibiyete ulaşmayı başardı.

QUARESMA İLK KEZ BEŞİKTAŞ'A KARŞI

Kasımpaşa'da Mustafa Pektemek, Beşiktaş'a karşı oynadığı maçta golünü atarken, Ricardo Quaresma da ilk kez Süper Lig'de siyah-beyazlılara rakip oldu. Burada Beşiktaş'ın efsane isimlerinden da Kasımpaşa'da teknik direktör olarak çıktığı ilk maçta, siyah-beyazlılara rakip oldu.

Bu galibiyetle Beşitkaş serisini 6 maça çıkardı ve puanını 27 yaptı. Kasımpaşa 12 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Beşiktaş da Sergen Yalçın'ın başında olduğu 'u ağırlayacak.

  1. 08.12.2019
  2. Güncelleme: 08.12.2019 21:10
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