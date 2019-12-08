MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 2-3 Beşiktaş

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Siyah-beyazlılar maçın 15'inci dakikasında 10 kişi kalan rakibini 90+5'inci dakikada bulduğu golle mağlup etti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller Umut Nayir (2) ve Caner Erkin'den geldi. Ev sahibi ekibin gollerini ise Mustafa Pektemek ve Koita kaydetti.
Süper Lig'de 13. hafta maçında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 90+5. dakikada attığı golle Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar 3-2'lik skorla 3 puana ulaştı.
Kasımpaşa'nın gollerini 28. dakikada Besşiktaş'ın eski futbolcusu Mustafa Pektemek ve 56. dakikada Fode Koita kaydetti. Beşiktaş'ın golleri 39. dakikada Caner Erkin ve 71. ve 90+5. dakikada Umut Nayir'den geldi.
Ev sahibi Kasımpaşa'da Karim Hafez, 15. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ligde 5 haftalık galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş, erken bir dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında çok zorlandı ama galibiyete ulaşmayı başardı.
QUARESMA İLK KEZ BEŞİKTAŞ'A KARŞI
Kasımpaşa'da Mustafa Pektemek, Beşiktaş'a karşı oynadığı maçta golünü atarken, Ricardo Quaresma da ilk kez Süper Lig'de siyah-beyazlılara rakip oldu. Burada Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Tayfur Havutçu da Kasımpaşa'da teknik direktör olarak çıktığı ilk maçta, siyah-beyazlılara rakip oldu.
Bu galibiyetle Beşitkaş serisini 6 maça çıkardı ve puanını 27 yaptı. Kasımpaşa 12 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Beşiktaş da Sergen Yalçın'ın başında olduğu Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
- 08.12.2019
- Güncelleme: 08.12.2019 21:10
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 2-3 Beşiktaş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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