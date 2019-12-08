MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 2-3 Beşiktaş

Süper Lig'de 13. hafta maçında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 90+5. dakikada attığı golle Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar 3-2'lik skorla 3 puana ulaştı.

Kasımpaşa'nın gollerini 28. dakikada Besşiktaş'ın eski futbolcusu Mustafa Pektemek ve 56. dakikada Fode Koita kaydetti. Beşiktaş'ın golleri 39. dakikada Caner Erkin ve 71. ve 90+5. dakikada Umut Nayir'den geldi.



Ev sahibi Kasımpaşa'da Karim Hafez, 15. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ligde 5 haftalık galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş, erken bir dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında çok zorlandı ama galibiyete ulaşmayı başardı.

QUARESMA İLK KEZ BEŞİKTAŞ'A KARŞI



Kasımpaşa'da Mustafa Pektemek, Beşiktaş'a karşı oynadığı maçta golünü atarken, Ricardo Quaresma da ilk kez Süper Lig'de siyah-beyazlılara rakip oldu. Burada Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Tayfur Havutçu da Kasımpaşa'da teknik direktör olarak çıktığı ilk maçta, siyah-beyazlılara rakip oldu.



Bu galibiyetle Beşitkaş serisini 6 maça çıkardı ve puanını 27 yaptı. Kasımpaşa 12 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Beşiktaş da Sergen Yalçın'ın başında olduğu Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.