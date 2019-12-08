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08 Aralık 2019, Pazar
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İH 0 - 0 Gaziantep FK | Maç Özeti

İH Konyaspor 0 - 0 Gaziantep FK | Maç Özeti

'in 14. haftasında İttifak sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Karşılıklı atakların olduğu mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla beraber Gaziantep 17, Konyaspor ise 14 puana yükseldi.

Ayrıntılar birazdan...
  1. 08.12.2019
  2. Güncelleme: 08.12.2019 15:58
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