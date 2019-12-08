Ersun Yanal'dan olay sözler! İşte işaret ettiği 8 isim - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Aralık 2019, Pazar
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Ersun Yanal'dan olay sözler! İşte işaret ettiği 8 isim

Süper Lig'in 14. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni konuk eden Fenerbahçe, sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşma öncesi Ersun Yanal'ın sahaya sürdüğü 11 oldukça tartışılmıştı. Yanal, maçtan sonra bu kararına olay sözlerle bir açıklama getirirken işaret ettiği isimler de ortaya çıktı.
8 Aralık 2019 Pazar 11:43
Ersun Yanal'dan olay sözler! İşte işaret ettiği 8 isim

Ersun Yanal, Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup ettikleri maçın ardından şöyle konuşmuştu;

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Ersun Yanal'dan olay sözler! İşte işaret ettiği 8 isim

"Bazı oyuncularımızın elbette performansından memnun değiliz. Sakat olmaları, bizden uzak kalmaları sebebiyle uyum yakalayamadılar. Bunu yakaladıktan sonra farklı bir boyuta geçeceğiz."

Ersun Yanal'dan olay sözler! İşte işaret ettiği 8 isim

Yanal'ın işaret ettiği isimlerin kim olduğu da ortaya çıktı. İşte o 8 isim;

Ersun Yanal'dan olay sözler! İşte işaret ettiği 8 isim

MATHIAS ZANKA
Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi, ligde ilk kez Gençlerbirliği maçında yedek bekledi.

Ersun Yanal'dan olay sözler! İşte işaret ettiği 8 isim

Ersun Yanal, maç öncesindeki röportajda da durumun sakatlıkla ilgisi olmadığını söyledi.

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