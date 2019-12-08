Ersun Yanal'dan olay sözler! İşte işaret ettiği 8 isim
Süper Lig'in 14. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni konuk eden Fenerbahçe, sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşma öncesi Ersun Yanal'ın sahaya sürdüğü 11 oldukça tartışılmıştı. Yanal, maçtan sonra bu kararına olay sözlerle bir açıklama getirirken işaret ettiği isimler de ortaya çıktı.
8 Aralık 2019 Pazar 11:43
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Ersun Yanal, Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup ettikleri maçın ardından şöyle konuşmuştu;
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"Bazı oyuncularımızın elbette performansından memnun değiliz. Sakat olmaları, bizden uzak kalmaları sebebiyle uyum yakalayamadılar. Bunu yakaladıktan sonra farklı bir boyuta geçeceğiz."
Yanal'ın işaret ettiği isimlerin kim olduğu da ortaya çıktı. İşte o 8 isim;
MATHIAS ZANKA Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi, ligde ilk kez Gençlerbirliği maçında yedek bekledi.
Ersun Yanal, maç öncesindeki röportajda da durumun sakatlıkla ilgisi olmadığını söyledi.