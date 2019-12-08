Ersun Yanal'dan olay sözler! İşte işaret ettiği 8 isim

Süper Lig'in 14. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni konuk eden Fenerbahçe, sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşma öncesi Ersun Yanal'ın sahaya sürdüğü 11 oldukça tartışılmıştı. Yanal, maçtan sonra bu kararına olay sözlerle bir açıklama getirirken işaret ettiği isimler de ortaya çıktı.

8 Aralık 2019 Pazar 11:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





