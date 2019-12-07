Abdullah Avcı'dan Ersun Yanal'a çalım! Süper golcü Beşiktaş'a... Son dakika Fenerbahçe haberleri

Devre arası transfer dönemine kısa bir süre kala Süper Lig'in önde gelen ekipleri arasında transfer rekabeti de başladı. Başta 4 büyükler olmak üzere transfer çalışmalarını hızlandıran Süper Lig ekipleri, hummalı bir mesai içerisinde... Bu kapsamda Beşiktaş ile Fenerbahçe, golcü bir yıldız özelinde pişti oldu. Peki, siyah beyazlıların bu transferde öne çıktığı o isim kim? Fenerbahçe şimdi ne yapacak? İşte ayrıntılar ve transferi beklenen o isim...