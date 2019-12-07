Abdullah Avcı'dan Ersun Yanal'a çalım! Süper golcü Beşiktaş'a... Son dakika Fenerbahçe haberleri

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Abdullah Avcı'dan Ersun Yanal'a çalım! Süper golcü Beşiktaş'a...
Devre arası transfer dönemine kısa bir süre kala Süper Lig'in önde gelen ekipleri arasında transfer rekabeti de başladı. Başta 4 büyükler olmak üzere transfer çalışmalarını hızlandıran Süper Lig ekipleri, hummalı bir mesai içerisinde... Bu kapsamda Beşiktaş ile Fenerbahçe, golcü bir yıldız özelinde pişti oldu. Peki, siyah beyazlıların bu transferde öne çıktığı o isim kim? Fenerbahçe şimdi ne yapacak? İşte ayrıntılar ve transferi beklenen o isim...
7 Aralık 2019 Cumartesi 11:44
Güncelleme: 07.12.2019 12:21
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Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ta yüzler gülüyor...
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Sezona teknik direktör Abdullah Avcı'nın yönetiminde kabus gibi bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, son haftalarda gösterdiği performansla taraftarını adeta mest ediyor.
Ligin ilk 6 haftasında aldığı 3 yenilgi, 2 beraberlik, 1 galibiyetle 5 puan toplayan ve kalesinde 12 gol gören Kara Kartal, son 7 haftada aldığı 6 galibiyet ve 1 beraberlikle zirve yarışına ortak oldu.
Ligin ilk yarısının bitimine 4 maç kala yakaladığı ivmeyi devam ettirmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da hız kazandı.
Ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre daha sakin bir yaz transfer dönemi geçiren siyah-beyazlılar, ocak ayını hareketli geçirmeyi planlıyor.