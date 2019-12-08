Beşiktaş taraftarından Adem Ljajic'e büyük tepki!

Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılarda Adem Ljajic gösterdiği performansla vasatı aşamadı. Beşiktaş taraftarı Sırp futbolcunun etkisiz performansına büyük tepki gösterdi. İşte sosyal medyada Adem Ljajic tepkileri...
8 Aralık 2019 Pazar 21:06
Güncelleme: 08.12.2019 21:06
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Beşiktaş taraftarı Adem Ljajic'in etkisiz performansı sonrası Sırp futbolcuya tepki gösterdi.
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Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına çıktı.
Siyah-beyazlılar, 2 kere geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı Umut Nayir'n son dakikada attığı golle 3-2 yenerek çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu.
Beşiktaş kazandı ancak Adem Ljajic, siyah-beyazlı taraftarların tepkisinden kurtulamadı.