Beşiktaş taraftarından Adem Ljajic'e büyük tepki! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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Beşiktaş taraftarından Adem Ljajic'e büyük tepki!

Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılarda Adem Ljajic gösterdiği performansla vasatı aşamadı. Beşiktaş taraftarı Sırp futbolcunun etkisiz performansına büyük tepki gösterdi. İşte sosyal medyada Adem Ljajic tepkileri...
8 Aralık 2019 Pazar 21:06 Güncelleme: 08.12.2019 21:06
Beşiktaş taraftarından Adem Ljajic'e büyük tepki!

Beşiktaş taraftarı Adem Ljajic'in etkisiz performansı sonrası Sırp futbolcuya tepki gösterdi.

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Beşiktaş taraftarından Adem Ljajic'e büyük tepki!

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına çıktı.

Beşiktaş taraftarından Adem Ljajic'e büyük tepki!

Siyah-beyazlılar, 2 kere geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı Umut Nayir'n son dakikada attığı golle 3-2 yenerek çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

Beşiktaş taraftarından Adem Ljajic'e büyük tepki!

Beşiktaş kazandı ancak Adem Ljajic, siyah-beyazlı taraftarların tepkisinden kurtulamadı.

Beşiktaş taraftarından Adem Ljajic'e büyük tepki!

İşte sosyal medyada Adem Ljajic yorumları...

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