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25 Kasım 2019, Pazartesi
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- Gaziantep FK | CANLI

Antalyaspor - Gaziantep FK | CANLI

ile Gaziantep FK, 22. hafta kapanış mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Ligin geride kalan 11 haftasında 4 galibiyet ve 3 beraberlikle 15 puana ulaşan Gaziantep FK, 11 puanlı rakibi karşısında 3 puan hesapları yapıyor. Peki, Antalyaspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek? Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

ile Gaziantep FK, tarihinde ilk kez karşılaşıyor. Şu an Süper Lig'de yer alan takımlar arasında Antalyaspor'un karşı karşıya gelip mağlup edemediği herhangi bir ekip yok. Süper Lig'in son dört haftasında puan alamayan tek takım olan Antalyaspor, aynı zamanda kalesinde en fazla gol gören ekip konumunda. Süper Lig'in son altı haftasında sadece bir maç kazanabilen Gaziantep FK, tek galibiyetini deplasmandaki son karşılaşmada Ankaragücü'nü 2-1 yenerek aldı. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı tüm maçlarda gol yiyen tek takım Gaziantep FK. 2019/20 Süper Lig sezonunun ilk 11 haftasında en az hava topu kazanan üç takımdan ikisi Antalyaspor ve Gaziantep FK.



ANTALYASPOR GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Gaziantep FK, Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam Antalya Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem yönetiyor. Karşılaşma BeinSports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Antalyaspor - Gaziantep maçının canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...

İLK 11'LER

Antalyaspor: Ferhat, Sangare, Tarık Çamdal, Celutska, Bahadır, Charles, Mukairu, Ufuk, Amilton, Hakan, Aatif

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosça, Güray, Junior, Diarra, Furkan, Twumasi, Kayode

SÜPER LİG'DE İLK KEZ!

İki takım Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya geliyor. Son olarak 2015 yılında karşılaşan Antalyaspor ile Gaziantep şimdiye kadar TFF 1. Lig ve kupa maçlarında 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Antalyaspor rakibine karşı 5 maçta üstünlük kurarkan Gaziantep'in 1 galibiyeti bulunuyor. 1 maç da beraberlikle sonuçlandı.

  1. 25.11.2019
  2. Güncelleme: 25.11.2019 20:12
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