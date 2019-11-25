Antalyaspor - Gaziantep FK | CANLI
Antalyaspor ile Gaziantep FK, Süper Lig 22. hafta kapanış mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Ligin geride kalan 11 haftasında 4 galibiyet ve 3 beraberlikle 15 puana ulaşan Gaziantep FK, 11 puanlı rakibi karşısında 3 puan hesapları yapıyor. Peki, Antalyaspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek? Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de...
Antalyaspor ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde ilk kez karşılaşıyor. Şu an Süper Lig'de yer alan takımlar arasında Antalyaspor'un karşı karşıya gelip mağlup edemediği herhangi bir ekip yok. Süper Lig'in son dört haftasında puan alamayan tek takım olan Antalyaspor, aynı zamanda kalesinde en fazla gol gören ekip konumunda. Süper Lig'in son altı haftasında sadece bir maç kazanabilen Gaziantep FK, tek galibiyetini deplasmandaki son karşılaşmada Ankaragücü'nü 2-1 yenerek aldı. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı tüm maçlarda gol yiyen tek takım Gaziantep FK. 2019/20 Süper Lig sezonunun ilk 11 haftasında en az hava topu kazanan üç takımdan ikisi Antalyaspor ve Gaziantep FK.
ANTALYASPOR GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Antalyaspor Gaziantep FK, Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam Antalya Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Karşılaşma BeinSports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Antalyaspor - Gaziantep maçının canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...
İLK 11'LER
Antalyaspor: Ferhat, Sangare, Tarık Çamdal, Celutska, Bahadır, Charles, Mukairu, Ufuk, Amilton, Hakan, Aatif
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosça, Güray, Junior, Diarra, Furkan, Twumasi, Kayode
SÜPER LİG'DE İLK KEZ!
İki takım Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya geliyor. Son olarak 2015 yılında karşılaşan Antalyaspor ile Gaziantep şimdiye kadar TFF 1. Lig ve kupa maçlarında 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Antalyaspor rakibine karşı 5 maçta üstünlük kurarkan Gaziantep'in 1 galibiyeti bulunuyor. 1 maç da beraberlikle sonuçlandı.
- 25.11.2019
- Güncelleme: 25.11.2019 20:12
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Kral'a tam destek
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Yorum
serhat Sonuna kadar arkandayız KRAL
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Yanal’ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti
Toplam 1
Yorum
nuri can ersun yanalla devam etmek zaman kaybından baska bir ise yaramaz
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Trabzonspor'da Sörloth fırtınası!
Toplam 1
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Adil Cok iyi oynadı. Cok iyi bir futbolcu. Bunun mutlaka tapusu alınmalı
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