Gençlerbirliği 2-1 Kayserispor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 11. haftasında Ankara temsilcisi Gençlerbirliği sahasında konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmada ev sahibi takımın golleri 14'te Sio ve 81'de Bogdan Stancu'dan geldi. Konuk takımın tek golünü atan 15 yaşındaki Emre Demir ise Süper Lig'in gol atan genç futbolcusu olarak tarihe geçti.



SON 5 HAFTADA 7 PUAN TOPLADI

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 3 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, son 5 haftada aldığı puanlarla çıkışa geçti. Başkent temsilcisi, son 5 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puan topladı.

14. dakikada Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Sio'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta Abdennour'a da çarpan top ağlarla buluştu.

17. dakikada Erdem Özgenç'in ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Lung gole izin vermedi.

35. dakikada Mensah'ın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Ertaç Özbir boşa çıktı. Abdennour'un kafa vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Gençlerbirliği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla karşılaşmaya Atatürk imzalı formayla çıktı.

47. dakikada Sio'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Erdem Özgenç, bekletmeden ceza sahasına ortasını yaptı. Müsait pozisyondaki Stancu'nun kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

63. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Lung topu kornere çeldi.

71. dakikada konuk ekip 15 yaşındaki Emre Demir'in golüyle beraberliği yakaladı. 17 yaşındaki Nurettin Korkmaz'ın soldan cezasına çevirdiği top savunmaya çarptıktan sonra Emre'nin önünde kaldı. Emre'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta top filelere gitti: 1-1. 15 yaşındaki Emre, Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu oldu.

75. dakikada Djedje'nin hatalı pasında Stancu kaleciyle karşı karşıya kaldı. Rumen futbolcunun şutunda kaleci Lung gole izin vermedi.

81. dakikada Gençlerbirliği, Stancu'nun golüyle yeniden öne geçti. Erdem Özgenç'in sağ kanattan ortasında Sio topu kafayla Stancu'ya indirdi. Stancu'nun vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

90. dakikada ev sahibi takım üçüncü gole çok yaklaştı. Sio'nun ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta top Lung'dan sekti. Pozisyonun devamında Stancu'nun vuruşunda top çizgiye paralel gitti.

Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sezon ikinci galibiyetini alan Gençlerbirliği puanını 10'a yükseltirken, İstikbal Mobilya Kayserispor 7 puanda kaldı.