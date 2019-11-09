Emre Demir'den tarihi gol!

Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği ile Kayserispor karşılaştı. Maçta Kayserispor'un Emre Demir ile bulduğu gol tarihe geçti.

Karşılaşmanın 69. dakikasında oyuna giren 2004 doğumlu Emre Demir, 1-0'lık Gençlerbirliği üstünlüğü ile geçen maçta takımının beraberlik golünü kaydetti. Kayserispor'un genç yeteneği 71. dakikada fileleri havalandırdı ve Süper Lig'de en genç gol atan isim oldu. Ancak bu gol sarı-kırmızılı ekibe yetmedi ve karşılaşmayı 2-1 Gençlerbirliği kazandı.





Rekor daha önce Bursaspor formasıyla 16 yaşında Galatasaray'a karşı gol atan Enes Ünal'a aitti.

EN GENÇ GOL ATANLAR

Emre Demir 15

Enes Ünal 16

Batuhan Karadeniz 16

Serkan Bakan 16

Kazım Nas 16

EMRE DEMİR KİMDİR?

Kayserispor formasını giyen Emre Demir, 15 Ocak 2004 tarihinde Mersin'de doğdu. Mersin 1. Amatör Küme takımlarından Kuvayi Milliye'den Kayserispor'a transfer edilen genç futbolcunun filiz lisansı 21 Nisan 2014'te Kayserispor tarafından çıkartıldı. Kayserispor'da henüz 12 yaşında olmasına rağmen zaman zaman tecrübe kazanması için profesyonel takımla idmanlara çıktı.

Kayserispor U14 takımında 10 numara pozisyonunda görev yapan Emre Demir, bu forma altında çıktığı 42 maçta 46 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti.