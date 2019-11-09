Emre Demir'den tarihi gol!

Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor deplasmanda Gençlerbirliği'nin konuğu oldu. Karşılaşma 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle devam edeken, 71. dakikada 2004 doğumlu olan Kayserisporlu Emre Demir skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.
Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği ile Kayserispor karşılaştı. Maçta Kayserispor'un Emre Demir ile bulduğu gol tarihe geçti.
Karşılaşmanın 69. dakikasında oyuna giren 2004 doğumlu Emre Demir, 1-0'lık Gençlerbirliği üstünlüğü ile geçen maçta takımının beraberlik golünü kaydetti. Kayserispor'un genç yeteneği 71. dakikada fileleri havalandırdı ve Süper Lig'de en genç gol atan isim oldu. Ancak bu gol sarı-kırmızılı ekibe yetmedi ve karşılaşmayı 2-1 Gençlerbirliği kazandı.
Rekor daha önce Bursaspor formasıyla 16 yaşında Galatasaray'a karşı gol atan Enes Ünal'a aitti.
EN GENÇ GOL ATANLAR
Emre Demir 15
Enes Ünal 16
Batuhan Karadeniz 16
Serkan Bakan 16
Kazım Nas 16
EMRE DEMİR KİMDİR?
Kayserispor formasını giyen Emre Demir, 15 Ocak 2004 tarihinde Mersin'de doğdu. Mersin 1. Amatör Küme takımlarından Kuvayi Milliye'den Kayserispor'a transfer edilen genç futbolcunun filiz lisansı 21 Nisan 2014'te Kayserispor tarafından çıkartıldı. Kayserispor'da henüz 12 yaşında olmasına rağmen zaman zaman tecrübe kazanması için profesyonel takımla idmanlara çıktı.
Kayserispor U14 takımında 10 numara pozisyonunda görev yapan Emre Demir, bu forma altında çıktığı 42 maçta 46 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti.
- 09.11.2019
- Güncelleme: 09.11.2019 17:10
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MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Emre Demir'den tarihi gol! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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