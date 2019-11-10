Türkiye 15 yaşındaki Emre Demir'i konuşuyor! PSG ve Barcelona... - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Kasım 2019, Pazar
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Haberler Galeri Türkiye 15 yaşındaki Emre Demir'i konuşuyor! PSG ve Barcelona...

Türkiye 15 yaşındaki Emre Demir'i konuşuyor! PSG ve Barcelona...

Gençlerbirliği ile Kayserispor Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya geldiği maç, 1-0 devam ederken Kayserispor'dan 67. dakikada oyuna giren 15 yaşındaki Emre Demir gol attı. Emre, bu golle Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu olarak tarihe geçti. Kayserispor U14 takımında 10 numara pozisyonunda görev yapan Emre Demir, bu forma altında çıktığı 42 maçta 46 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Peki Emre Demir kimdir?
10 Kasım 2019 Pazar 07:47
Türkiye 15 yaşındaki Emre Demir'i konuşuyor! PSG ve Barcelona...

15 Ocak 2004 doğumlu Emre Demir "Gençlerbirliği-Kayserispor" maçının 68. dakikasında oyuna girdi.

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Türkiye 15 yaşındaki Emre Demir'i konuşuyor! PSG ve Barcelona...

15 yaşındaki Emre, oyuna girdikten 3 dakika sonra 71'de golünü attı.

Türkiye 15 yaşındaki Emre Demir'i konuşuyor! PSG ve Barcelona...

Genç yıldız adayı, Süper Lig tarihinin gol atan en genç futbolcusu unvanını eline geçirdi.

Türkiye 15 yaşındaki Emre Demir'i konuşuyor! PSG ve Barcelona...

Emre'den önce; Enes Ünal, Batuhan Karadeniz, Serkan Bakan ve Kazım Nas 16 yaşında fileleri havalandırmıştı.

Türkiye 15 yaşındaki Emre Demir'i konuşuyor! PSG ve Barcelona...

2014 yılında Mersin'den Kayserispor'a giden ve filiz olarak lisansı çıkan Emre Demir Ocak 2019'da 16 yaşından gün alarak profesyonel imza atma hakkı elde etmişti.

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