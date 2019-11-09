Galatasaray'ı yıkan gelişme! Transfer planları suya düştü

"Bir oyuncu aptalca bir hata yapar ve sonuca büyük olasılıkla etki eder. Bu duruma soyunma odasında çok kızdım ama saatler süren bir tartışma olmadı. Soyunma odasına girdiğim anda tartışma bitti. Diagne asla cevap vermedi, çünkü hatalı olduğunu biliyordu ve bunu kabullendi.