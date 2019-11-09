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Galatasaray'ı yıkan gelişme! Transfer planları suya düştü
Club Brugge forması giyen Mbaye Diagne, Paris Saint Germain maçı sonrası soyunma odasını karıştırmıştı. Diagne'nin PSG maçının ardından takım arkadaşıyla tekme tokat kavga ettiği iddia edilmişti. Bu gelişmelerin ardından basın toplantısında konuşan Belçika temsilcisinin hocası Clement, Diagne'nin kadro dışı bırakıldığını duyurmuştu. Diagne'nin kadro dışı kalmasının ardından Belçika'dan Galatasaray'ı yıkan bir haber geldi. İşte detaylar...
9 Kasım 2019 Cumartesi 14:31
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG deplasmanında 1-0 mağlup olan Club Brugge'de Mbaye Diagne penaltı vuruşundan yararlanamamıştı.
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Takımın penaltısı olmamasına rağmen topun başına geçen Diagne'nin penaltıyı kaçırması olay olmuştu.
Maç sonrası soyunma odasında Diagne ile takım arkadaşları arasında başlayan tartışmanın bir anda alevlendiği ve yardımcı antrenöre yumruk isabet ettiği belirtildi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ClubBrugge Teknik Direktörü Clement, yaşanan olayı doğrulayarak şunları söyledi:
"Bir oyuncu aptalca bir hata yapar ve sonuca büyük olasılıkla etki eder. Bu duruma soyunma odasında çok kızdım ama saatler süren bir tartışma olmadı. Soyunma odasına girdiğim anda tartışma bitti. Diagne asla cevap vermedi, çünkü hatalı olduğunu biliyordu ve bunu kabullendi.