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07 Kasım 2019, Perşembe
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'de 11. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor

'de 11. hafta heyecanı yarın ile arasındaki mücadeleyle başlayacak. ekiplerinden Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Ülker Stadı'ndaki haftanın açılış maçında saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 11. hafta maçlarının programı şöyle:

YARIN:

20.30 - (Ülker)

9 KASIM CUMARTESİ:

15.00 Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor (Eryaman)

17.30 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi)

17.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni 4 Eylül)

20.00 Futbol Kulübü-Galatasaray (Kalyon)

10 KASIM PAZAR:

14.00 Göztepe-BtcTurk (Bornova )

16.30 Trabzonspor-Aytemiz (Medical Park)

19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor (Vodafone)

19.00 Medipol -MKE Ankaragücü (Başakşehir )

  1. 07.11.2019
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