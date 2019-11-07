Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yarın Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasındaki mücadeleyle başlayacak. İstanbul ekiplerinden Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Ülker Stadı'ndaki haftanın açılış maçında saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 11. hafta maçlarının programı şöyle:
YARIN:
20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
9 KASIM CUMARTESİ:
15.00 Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor (Eryaman)
17.30 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi)
17.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni 4 Eylül)
20.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Galatasaray (Kalyon)
10 KASIM PAZAR:
14.00 Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.30 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)
19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor (Vodafone)
19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim)
- 07.11.2019
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Toplam 4
Yorum
MEHTERAN OYNAMIYOR YÜRÜYOR BU TOPLAMA VE VURDUM DUYMAZ TAKIM GS OLAMAZ. BU TAKIMDA DİSİPLİN YOK. İYİ ANTRENE EDİLMİYOR. SEZONUN AÇILIŞINA YAKIN ADAM ALINIR MI YA
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Toplam 5
Yorum
TORUN EN BÜYÜK YARDIMCISI SEEN OLMALIYDIN ABRÜRAHİM BAŞKAN SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARISIZLIK OLMAZ. SEN OYNAMAYAN ADAMA FUTBOL OYNATTIN. ŞİMDİ NEREDESİN. YOKLARDASIN. İMPA-
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Toplam 2
Yorum
ANLAYAMAMIŞ.ZAMANI GEÇMİŞ HOCANIN GS FUTBOLUNU AVRUPA FUTBOLU SEVİYESİNE TAŞIYACAK BİRİSİ BU GS TAKIMININ BAŞINA GELMELİ. TOPLAMA EMEKLİLERLE BU İŞİN OLAMAYACAĞINI İMPARATOR
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