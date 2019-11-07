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07 Kasım 2019, Perşembe
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3-1 | MAÇ SONUCU

Krasnodar 3-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

C Grubu 4'üncü maçında , temsilcisi 'a konuk oldu. Bordo-mavili takım birçok eksikle çıktığı karşılaşmada rakibine 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Trabzonspor 1 puanda kaldı ve Avrupa macerası grup aşamasında noktalandı. Krasnodar bu galibiyetle puanını 6'ya yükselterek iddiasını sürdürdü.

genç ağırlıklı bir kadro ile çıktığı deplasmanından puansız döndü. Bordo-mavililer mücadeleden 3-1 mağlup ayrılarak 'ne veda etti. Krasnodar'ın gollerini Fernandes (2) ve Ignatev atarken Trabzonspor'un tek golü Nwakaeme'den geldi.

  1. 07.11.2019
  2. Güncelleme: 07.11.2019 22:58
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