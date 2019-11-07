Krasnodar 3-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4'üncü maçında Trabzonspor, Rusya temsilcisi Krasnodar'a konuk oldu. Bordo-mavili takım birçok eksikle çıktığı karşılaşmada rakibine 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Trabzonspor 1 puanda kaldı ve Avrupa macerası grup aşamasında noktalandı. Krasnodar bu galibiyetle puanını 6'ya yükselterek iddiasını sürdürdü.
Trabzonspor genç ağırlıklı bir kadro ile çıktığı Krasnodar deplasmanından puansız döndü. Bordo-mavililer mücadeleden 3-1 mağlup ayrılarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Krasnodar'ın gollerini Fernandes (2) ve Ignatev atarken Trabzonspor'un tek golü Nwakaeme'den geldi.
- 07.11.2019
- Güncelleme: 07.11.2019 22:58
- Ryan Babel'den flaş Instagram hamlesi!
- Galatasaray Real Madrid maçından sonra soyunma odasında neler yaşandı? Fatih Terim...
- Fenerbahçe'nin takım raporu basına sızdı! Ersun Yanal o isimleri istemiyor
- Avrupa'yı sallayan Erling Haland'ın gitmek istediği takım ortaya çıktı!
- Galatasaray'daki Falcao depremi: Doktorlar teşhisi koydu!
-
Galatasaray'ın Avrupa'daki kötü gidişi sürüyor
Toplam 1
Yorum
eray hadi gsliler milyarlık takımızla 6 0 sonuç aldınız beşiktaşla dalga geçmek nasılmış en azından bizim kalede genç hakan arıkan vardı ya sizde
-
Galatasaray maçı sonrası Nouma'dan ilginç paylaşım
Toplam 3
Yorum
noumabjk adamsın nouma
-
Galatasaray taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkarın..."
Toplam 6
Yorum
eRol başta fatih terim olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet formsuz ve ruhsuz.
Krasnodar 3-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.