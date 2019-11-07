Krasnodar 3-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Trabzonspor genç ağırlıklı bir kadro ile çıktığı Krasnodar deplasmanından puansız döndü. Bordo-mavililer mücadeleden 3-1 mağlup ayrılarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Krasnodar'ın gollerini Fernandes (2) ve Ignatev atarken Trabzonspor'un tek golü Nwakaeme'den geldi.