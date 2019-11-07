Galatasaray'ın Avrupa'daki kötü gidişi sürüyor

Bu sezon Avrupa 'da gol sevinci de yaşayamayan Aslan, geride kalan 30 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. Cimbom Avrupa kupalarında deplasmanda 19 maçtır da kazanamıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Galatasaray , deplasmanda karşılaştığı İspanyol ekibi Real Madrid 'e 6-0 mağlup olarak Avrupa serüvenine Şampiyonlar Ligi'nde devam etme şansını kaybetti. Bu sezon grupta oynadığı 4 karşılaşmada 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 1 puanla son sırada bulunuyor.Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında almıştı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından oynadığı 9 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılmadı. (8 mağlubiyet, 3 beraberlik).Galatasaray, son yıllarda Avrupa kupalarında istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Sarı-kırmızılılar, son 30 karşılaşmada sadece 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. Söz konusu müsabakalarda Aslan 19 kez sahadan mağlup ayrılırken, 9 kez de rakipleri ile berabere kaldı.Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasman galibiyetine hasret. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da son olarak 2012-2013 sezonu Şampiyonlar Ligi 2. Turu'nda Almanya ekibi Schalke 04'ü 3-2 mağlup etmişti. Bu maçın ardından dış sahada çıktığı 19 müsabakada 15 kez yenilirken, 4 kez beraberlik aldı.

BU SEZON AVRUPA'DA GOLÜ YOK

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tek gol atamayan takım Galatasaray. Cimbom 32 takım içerisinde geride kalan 4 haftada rakip fileleri havalandıramayan tek ekip oldu. Aslan bu sezon Avrupa'da gol atamazken, kalesinde ise 8 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, Real Madrid maçı öncesinde sadece 2 gol yemişti.