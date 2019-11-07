GS TV spikerinden şok sözler: 5-0'a razıydık!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında İspanya ekibi Real Madrid'e deplasmanda 6-0 mağlup oldu ve son 16 turu şansını yitirdi. Maçı canlı aktaran GS TV spikerinin Real Madrid'in 6. golü attığı sırada '5'e razıydık' sözleri gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

GS TV spikerinin, 6. golün atılmasının ardından yalvarırcasına '5'e razıydık' sözleri özellikle sosyal medyada alay konusu oldu. Galatasaraylı taraftarlar ise GS TV spikerinin sözlerinden dolayı yerin dibine girdi.

GS TV spikerinin '5'e razıydık' sözleri akıllara 6 Kasım 2002 tarihinde Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen maçı getirdi.