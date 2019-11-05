Süper Lig'den haberler (05.11.19)

SERGEN'E 'DEFOL' DESTEĞİ

Kasımpaşa karşılaşmasında hakem Halis Özkahya tarafından kırmızı kartla tribüne gönderilen ve Özkahya'nın 'defol' dediği iddia edilen Yeni Malatyaspor Teknik direktörü Sergen Yalçın'a destek büyüyor. Malatyalılar, hocalarına sosyal medyada açtıkları 'SergenYalçınYalnızDeğildir' başlık ile destek verdi. Sarı-kırmızılı kulüp de resmi sosyal medya hesabından, Yalçın'ın bir fotoğrafını paylaşarak teknik direktörlerinin yanında olduğunu gösterdi.

MALATYA'YA AĞIR FATURA

Kasımpaşa'dan 1 puanla dönen Y.Malatya, Göztepe maçına Sergen Yalçın'la birlikte 3 isimden yoksun çıkacak. Kırmızı kart gören Robin Yalçın'ın yanı sıra sarı kart cezalısı durumuna düşen Sakıb da forma giyemeyecek.

KBV'DE BAŞKANLIK SEÇİMİ

Fikret Orman'ın Beşiktaş'ta başkanlıktan ayrılmasının ardından Kulüpler Birliği Vakfı (KBV) bugün yeni başkanını seçiyor. Vakfın Maslak'taki merkezindeki genel kurul, saat 13.00'te başlayacak. 2000 yılında kurulan KBV'de yeni seçilecek isim, vakfın 10. başkanı olacak. Başkanlık için kulüpler, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil üzerinde uzlaşırken, yeni başkanın Sepil olması bekleniyor.

9 SEZON SONRA İLK 3 DEĞİŞTİ

Süper Lig'de 19 puanla zirvede yer alan Alanyaspor, üç puana geçilen 1987-1988 sezonundan beri 10. haftalar itibarıyla en az puanı toplayan lider oldu. Ligde 10. haftalar bazında 9 sezon sonra ise ilk üç sırada (Alanyaspor, Sivasspor, Yeni Malatya) Anadolu takımları yer aldı.

BAŞAKŞEHİR'DE İRFAN CAN ŞOKU!

Başakşehir ve Milli Takım'ın önemli ismi İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 hafta oynayamayacak. Alanya maçında sakatlanan 24 yaşındaki genç orta sahanın, sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık ve kanama tespit edildi.

DENİZLİSPOR SAKATA GELDİ

Sahasında Sivasspor'a yenilen Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, mağlubiyeti sakatlıklar ve cezaya bağladı. Çetin, "Estupinan ve Rodallega gibi iki golcümüz sakat. Sapunaru, cezalı olduğu için oynayamadı. Hepsi üst üste geldi" diye dert yandı.

PALUT'LA GÖRÜNTÜLÜ İMZA

Göztepe'de, İlhan Palut'la, ilginç bir şekilde el sıkışıldı. Genç teknik adamla Başkan Vekili Talat Papatya, İzmir'de bir araya geldi. ABD'deki Başkan Mehmet Sepil'le de görüntülü bağlantı kuran Palut'la el sıkışıldı. İlk teknik direktörlük deneyimini futbolcu olarak oynadığı Hatayspor'da yaşayan Palut, takımı 2017-18'de 2. Lig'de şampiyon yaptı. Geçen sezon 1. Lig'de Play-Off finali oynatıp Süper Lig'i seri penaltılarla kaçırdı. Hatay'dan 6. haftada ayrıldı.

SİVAS'IN KOZU EMRE KILINÇ

Denizli'den 3 puanla dönüp ligde 2. sıraya tırmanan Sivasspor, Rıza Çalımbay yönetiminde doludizgin ilerliyor. Yiğido'da geçen sezon oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Emre Kılınç, bu sezon da aynı grafiği sergiliyor. Son 4 maçta 4 asist yapan 25 yaşındaki genç orta saha, bu hafta Konya'yı ağırlayacak olan kırmızı-beyazlıların yine en önemli kozu olacak.