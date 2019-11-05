Süper Lig'den haberler (05.11.19) - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
05 Kasım 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Süper Lig'den haberler (05.11.19)

'den haberler (05.11.19)

Süper Lig'den haberler (05.11.19)

'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte Süper Lig'de öne çıkan detaylar...

SERGEN'E 'DEFOL' DESTEĞİ

karşılaşmasında hakem tarafından kırmızı kartla tribüne gönderilen ve Özkahya'nın 'defol' dediği iddia edilen Teknik direktörü 'a destek büyüyor. Malatyalılar, hocalarına sosyal medyada açtıkları 'SergenYalçınYalnızDeğildir' başlık ile destek verdi. Sarı-kırmızılı kulüp de resmi hesabından, Yalçın'ın bir fotoğrafını paylaşarak teknik direktörlerinin yanında olduğunu gösterdi.

MALATYA'YA AĞIR FATURA

Kasımpaşa'dan 1 puanla dönen Y.Malatya, maçına Sergen Yalçın'la birlikte 3 isimden yoksun çıkacak. gören Robin Yalçın'ın yanı sıra sarı kart cezalısı durumuna düşen Sakıb da forma giyemeyecek.

KBV'DE BAŞKANLIK SEÇİMİ

Fikret Orman'ın Beşiktaş'ta başkanlıktan ayrılmasının ardından Kulüpler Birliği Vakfı (KBV) bugün yeni başkanını seçiyor. Vakfın Maslak'taki merkezindeki genel kurul, saat 13.00'te başlayacak. 2000 yılında kurulan KBV'de yeni seçilecek isim, vakfın 10. başkanı olacak. Başkanlık için kulüpler, Göztepe Başkanı üzerinde uzlaşırken, yeni başkanın Sepil olması bekleniyor.

9 SEZON SONRA İLK 3 DEĞİŞTİ

Süper Lig'de 19 puanla zirvede yer alan , üç puana geçilen 1987-1988 sezonundan beri 10. haftalar itibarıyla en az puanı toplayan lider oldu. Ligde 10. haftalar bazında 9 sezon sonra ise ilk üç sırada (Alanyaspor, , Yeni Malatya) Anadolu takımları yer aldı.

BAŞAKŞEHİR'DE İRFAN CAN ŞOKU!

Başakşehir ve 'ın önemli ismi İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 hafta oynayamayacak. Alanya maçında sakatlanan 24 yaşındaki genç orta sahanın, sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık ve kanama tespit edildi.

DENİZLİSPOR SAKATA GELDİ

Sahasında Sivasspor'a yenilen Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, mağlubiyeti sakatlıklar ve cezaya bağladı. Çetin, "Estupinan ve Rodallega gibi iki golcümüz sakat. Sapunaru, cezalı olduğu için oynayamadı. Hepsi üst üste geldi" diye dert yandı.

PALUT'LA GÖRÜNTÜLÜ İMZA

Göztepe'de, İlhan Palut'la, ilginç bir şekilde el sıkışıldı. Genç teknik adamla Başkan Vekili Talat Papatya, İzmir'de bir araya geldi. ABD'deki Başkan Mehmet Sepil'le de görüntülü bağlantı kuran Palut'la el sıkışıldı. İlk teknik direktörlük deneyimini futbolcu olarak oynadığı Hatayspor'da yaşayan Palut, takımı 2017-18'de 2. Lig'de şampiyon yaptı. Geçen sezon 1. Lig'de Play-Off finali oynatıp 'i seri penaltılarla kaçırdı. 'dan 6. haftada ayrıldı.

SİVAS'IN KOZU EMRE KILINÇ

'den 3 puanla dönüp ligde 2. sıraya tırmanan Sivasspor, Rıza Çalımbay yönetiminde doludizgin ilerliyor. Yiğido'da geçen sezon oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Emre Kılınç, bu sezon da aynı grafiği sergiliyor. Son 4 maçta 4 asist yapan 25 yaşındaki genç orta saha, bu hafta Konya'yı ağırlayacak olan kırmızı-beyazlıların yine en önemli kozu olacak.

  1. 5.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Süper Lig'den haberler (05.11.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN