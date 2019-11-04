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04 Kasım 2019, Pazartesi
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Ankaragücü - FK | CANLI

Ankaragücü - Gaziantep FK | CANLI

'de 10. hafta kapanış mücadelesinde başken ekiplerinden Ankaragücü, sahasında ağırlıyor. İki takımda sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

'de 10. hafta heyecanı, MKE Ankaragücü- Futbol Kulubü maçıyla sona eriyor. Saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor.

Son galibiyetini 6. haftada karşısında alan MKE Ankaragücü, sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. 9 puanı bulunan Başkent ekibi, maçı kazanması halinde rakibi ile puanını da eşitleyecek.

Ankaragücü'nde teknik direktör , cezası nedeniyle takımının başında değil.

Öte yandan Başkent ekibinde kart cezalısı Sedat Ağçay ile sakatlıkları bulunan ve Wilfred Moke karşılaşmada forma giyemeyen isimler.

MÜCADELEYİ HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

  1. 04.11.2019
  2. Güncelleme: 04.11.2019 19:54
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