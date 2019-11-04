Ankaragücü - Gaziantep FK | CANLI
Süper Lig'de 10. hafta kapanış mücadelesinde başken ekiplerinden Ankaragücü, sahasında Gaziantep ağırlıyor. İki takımda sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Süper Lig'de 10. hafta heyecanı, MKE Ankaragücü-Gaziantep Futbol Kulubü maçıyla sona eriyor. Saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor.
Son galibiyetini 6. haftada Gençlerbirliği karşısında alan MKE Ankaragücü, sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. 9 puanı bulunan Başkent ekibi, maçı kazanması halinde rakibi ile puanını da eşitleyecek.
Ankaragücü'nde teknik direktör Metin Diyadin, cezası nedeniyle takımının başında değil.
Öte yandan Başkent ekibinde kart cezalısı Sedat Ağçay ile sakatlıkları bulunan Oscar Scarione ve Wilfred Moke karşılaşmada forma giyemeyen isimler.
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- 04.11.2019
- Güncelleme: 04.11.2019 19:54
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