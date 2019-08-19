Süper Lig özeti (18.08.19)
Süper Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli takipçilerimiz için derledik. İşte Süper Lig'deki önemli gelişmeler...
DENİZLİSPOR PRİMİ KAPTI
Şampiyon G.Saray'ı yenen Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, galibiyet primini belirledi. Başkan Çetin, "Federasyondan ne kadar para gelecek bilmiyorum. Bu, 3 milyon da olabilir, 2 milyon 800 bin lira da. G.Saray maçının galibiyet primi 50 bin liradır" dedi.
GENÇLER MORALSİZ
Evinde Rize'ye kaybeden Gençlerbirliği, Gazişehir hazırlıklarına moralsiz bir şekilde ara vermeden başladı. Rize maçında oynayanlar koşuyla idmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise antrenmana koordinasyon çalışmasıyla devam etti.
RİENSTRA UMUT DAĞITTI
Kayserispor'un Hollanda'dan yeni transferi Ben Rienstra, Alanyaspor yenilgisi sonrasında takıma çağrı yaptı. Rienstra, "Kayseri'de oynamaktan mutluyum. Ama ilk sonuç hayal kırıklığı. Çalışalım ve savaşmaya devam edelim güzel sonuçlar gelecek" diye konuştu.
SAMASSA TABURCU OLDU
Sivasspor'un Beşiktaş karşılaşmasında kafasına aldığı darbe sonucu rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan kaleci Samassa, taburcu oldu. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan Malili eldiven, dün sabah saatlerinde yapılan kontrolleri sonrası taburcu edildi.
- 19.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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