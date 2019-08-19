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19 Ağustos 2019, Pazartesi
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özeti (18.08.19)

Süper Lig özeti (18.08.19)

'deki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli takipçilerimiz için derledik. İşte Süper Lig'deki önemli gelişmeler...

DENİZLİSPOR PRİMİ KAPTI
Şampiyon G.Saray'ı yenen Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, galibiyet primini belirledi. Başkan Çetin, "Federasyondan ne kadar para gelecek bilmiyorum. Bu, 3 milyon da olabilir, 2 milyon 800 bin lira da. G.Saray maçının galibiyet primi 50 bin liradır" dedi.

GENÇLER MORALSİZ
Evinde 'ye kaybeden , Gazişehir hazırlıklarına moralsiz bir şekilde ara vermeden başladı. Rize maçında oynayanlar koşuyla idmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise antrenmana koordinasyon çalışmasıyla devam etti.

RİENSTRA UMUT DAĞITTI
'un 'dan yeni transferi Ben Rienstra, yenilgisi sonrasında takıma çağrı yaptı. Rienstra, "'de oynamaktan mutluyum. Ama ilk sonuç hayal kırıklığı. Çalışalım ve savaşmaya devam edelim güzel sonuçlar gelecek" diye konuştu.

SAMASSA TABURCU OLDU
'un karşılaşmasında kafasına aldığı darbe sonucu rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan kaleci Samassa, taburcu oldu. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan Malili eldiven, dün sabah saatlerinde yapılan kontrolleri sonrası taburcu edildi.

  1. 19.8.2019
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