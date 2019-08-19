Konya'da sessiz gece
Konyaspor, bir topunun direkten döndüğü karşılaşmada transfer yasağı bulunan Ankaragücü’ne diş geçiremedi.
Eski günlerine dönüş yapmak isteyen Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'e Ankaragücü beraberliğiyle başladı. Yeşil-beyazlılar maça hızlı başladı. 15'te Ömer Ali'nin kafa vuruşu direkten döndü. 21'de Milosevic'in, 31'de Skubic'in şutları, kaleci Korcan'da kaldı.
MÜCAHİT KORCAN'A TAKILDI
İkinci yarıda da tablo değişmedi. Konya gol için bastırırken, Başkent ekibi kontrataklarla tehlikeli oldu. 84'te Ankaragücü'nde Orgill, 88'de Konya'dan Mücahit, gole çok yaklaştı ama ağları sarsamadı. Maç başladığı gibi bitti.
Konyaspor, oynadığı son 6 maçta sadece 1 gol atabildi.
'GALİBİYET HAKKIMIZDI'
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Maçın ilk dakikasından itibaren oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını belirten Kocaman, "Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Birçok pozisyona girdik ancak golü bulamadık" diye konuştu.
- 19.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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