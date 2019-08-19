Konya'da sessiz gece

Eski günlerine dönüş yapmak isteyen Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'e Ankaragücü beraberliğiyle başladı. Yeşil-beyazlılar maça hızlı başladı. 15'te Ömer Ali'nin kafa vuruşu direkten döndü. 21'de Milosevic'in, 31'de Skubic'in şutları, kaleci Korcan'da kaldı.



MÜCAHİT KORCAN'A TAKILDI

İkinci yarıda da tablo değişmedi. Konya gol için bastırırken, Başkent ekibi kontrataklarla tehlikeli oldu. 84'te Ankaragücü'nde Orgill, 88'de Konya'dan Mücahit, gole çok yaklaştı ama ağları sarsamadı. Maç başladığı gibi bitti.



Konyaspor, oynadığı son 6 maçta sadece 1 gol atabildi.



'GALİBİYET HAKKIMIZDI'

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Maçın ilk dakikasından itibaren oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını belirten Kocaman, "Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Birçok pozisyona girdik ancak golü bulamadık" diye konuştu.