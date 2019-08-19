Antalya baskını
Kırmızı-beyazlılar, evinde rakiplerine taraftarıyla kabusu yaşatan İzmir ekibini, Brezilyalı stoperiyle geçti. Akdeniz ekibinde Hakan’ın bir şutu da direkten döndü.
Antalyaspor, Göztepe deplasmanında altın buldu. Kırmızı-beyazlılar, İzmir ekibini ilk yarıda bulduğu golle geçti. 15'te Poko'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Serdar'ın şutunda, top üstten dışarı çıktı. 28'de Nazım'ın ortasında Hakan'ın şutu direkten oyun alanına döndü. Akdeniz ekibi 29'da öne geçti. Serdar'ın kullandığı kornerde Bahadır topu sektirdi, arka direkte Diego tamamladı: 0-1.
EREN, FIRSATLARI HARCADI
İkinci yarıda gol arayan Göztepe, kalesinde önemli tehlikeler gördü. 46'da Ufuk'un ortasında altı pasta topa dokunan Mukairu, Beto'ya takıldı. 69'da Eren'den önce topa dokunan Bahadır, tehlikeyi önledi. 78'de Yalçın'ın ortasında arka direkte Eren, topa dokunamadı ve mutlak golü kaçırdı. 83'te Aatif, Beto'yu geçemedi. Kalan sürede sonuç değişmedi ve Göztepe, 4 sezonluk açılış kabusuna yine son veremedi.
DEPLASMANDA MÜTHİŞ SONUÇ
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ligin ilk haftasında kritik bir galibiyet aldıklarını söyledi. İzmir'de Göztepe taraftarı önünde maç kazanmanın zor olduğunu kaydeden Korkmaz, oyuncularını kutladı. Tecrübeli hoca, "Deplasmanda müthiş bir sonuç aldık" dedi.
- 19.8.2019
-
Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
-
35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
-
Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Antalya baskını haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.