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19 Ağustos 2019, Pazartesi
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Antalya baskını

Antalya baskını

Kırmızı-beyazlılar, evinde rakiplerine taraftarıyla kabusu yaşatan ekibini, Brezilyalı stoperiyle geçti. ekibinde ’ın bir şutu da direkten döndü.

, deplasmanında altın buldu. Kırmızı-beyazlılar, ekibini ilk yarıda bulduğu golle geçti. 15'te Poko'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Serdar'ın şutunda, top üstten dışarı çıktı. 28'de Nazım'ın ortasında 'ın şutu direkten oyun alanına döndü. ekibi 29'da öne geçti. Serdar'ın kullandığı kornerde Bahadır topu sektirdi, arka direkte Diego tamamladı: 0-1.

EREN, FIRSATLARI HARCADI
İkinci yarıda gol arayan Göztepe, kalesinde önemli tehlikeler gördü. 46'da Ufuk'un ortasında altı pasta topa dokunan Mukairu, Beto'ya takıldı. 69'da Eren'den önce topa dokunan Bahadır, tehlikeyi önledi. 78'de Yalçın'ın ortasında arka direkte Eren, topa dokunamadı ve mutlak golü kaçırdı. 83'te Aatif, Beto'yu geçemedi. Kalan sürede sonuç değişmedi ve Göztepe, 4 sezonluk açılış kabusuna yine son veremedi.

DEPLASMANDA MÜTHİŞ SONUÇ
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ligin ilk haftasında kritik bir galibiyet aldıklarını söyledi. İzmir'de Göztepe taraftarı önünde maç kazanmanın zor olduğunu kaydeden Korkmaz, oyuncularını kutladı. Tecrübeli hoca, "Deplasmanda müthiş bir sonuç aldık" dedi.

  1. 19.8.2019
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