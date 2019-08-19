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19 Ağustos 2019, Pazartesi
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samba yaptı

Malatya samba yaptı

Malatyaspor, önünde Guilherme’yle şov yaptı. Brezilyalı, 63’te girdi, 5 dakika sonra golünü attı. 87’de de Jahovic’e asist yaptı. 3. gol Fofana’dan geldi.

Avrupa? defterini kapatan Y., 'i 3 golle uğurladı. İlk yarısı orta alan mücadelesi şeklindeki maçta 40'ta Bifouma'nın şutu auta çıktı. 43'te Başakşehir'de Elia'nın vuruşunu Farnolle kurtardı. Ardından Soner'in plasesi de dışarı çıktı.

KIRMIZI ÇIKTI GOLLER GELDİ
İkinci yarıya hızlı başlayan Başakşehir, ve Visca'yla fırsatları harcadı. 67'de İrfan kızardı. Sonrasında 68'de Guilherme, ağları buldu. Sambacı, 87'de Jahovic'e asist yaptı. Fofana, 90+2'de sonucu ilan etti: 3-0.

SERGEN YALÇIN: İYİ OYNAYIP KAZANDIK
Yeni Malatya Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-0'lık galibiyetin kendileri adına çok önemli olduğunu söyledi. Yalçın, takım olarak öz güven kazandıklarını ifade ederken, "Gerçekten iyi oynayarak kazandık" ifadesini kullandı.

İRFAN CAN FENERBAHÇE'YE YOK
Başakşehir'de İrfan Can, Malatya'da 8 dakika içinde gördüğü 2 sarı kartla oyun dışı kaldı. Milli futbolcu, gelecek hafta evlerindeki F.Bahçe maçında oynayamayacak.

  1. 19.8.2019
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