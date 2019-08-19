Malatya samba yaptı
Malatyaspor, Başakşehir önünde Guilherme’yle şov yaptı. Brezilyalı, 63’te girdi, 5 dakika sonra golünü attı. 87’de de Jahovic’e asist yaptı. 3. gol Fofana’dan geldi.
Avrupa? defterini kapatan Y.Malatya, Başakşehir'i 3 golle uğurladı. İlk yarısı orta alan mücadelesi şeklindeki maçta 40'ta Bifouma'nın şutu auta çıktı. 43'te Başakşehir'de Elia'nın vuruşunu Farnolle kurtardı. Ardından Soner'in plasesi de dışarı çıktı.
KIRMIZI ÇIKTI GOLLER GELDİ
İkinci yarıya hızlı başlayan Başakşehir, İrfan Can ve Visca'yla fırsatları harcadı. 67'de İrfan kızardı. Sonrasında 68'de Guilherme, ağları buldu. Sambacı, 87'de Jahovic'e asist yaptı. Fofana, 90+2'de sonucu ilan etti: 3-0.
SERGEN YALÇIN: İYİ OYNAYIP KAZANDIK
Yeni Malatya Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-0'lık galibiyetin kendileri adına çok önemli olduğunu söyledi. Yalçın, takım olarak öz güven kazandıklarını ifade ederken, "Gerçekten iyi oynayarak kazandık" ifadesini kullandı.
İRFAN CAN FENERBAHÇE'YE YOK
Başakşehir'de İrfan Can, Malatya'da 8 dakika içinde gördüğü 2 sarı kartla oyun dışı kaldı. Milli futbolcu, gelecek hafta evlerindeki F.Bahçe maçında oynayamayacak.
- 19.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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