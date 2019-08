Malatya samba yaptı

Avrupa? defterini kapatan Y.Malatya, Başakşehir'i 3 golle uğurladı. İlk yarısı orta alan mücadelesi şeklindeki maçta 40'ta Bifouma'nın şutu auta çıktı. 43'te Başakşehir'de Elia'nın vuruşunu Farnolle kurtardı. Ardından Soner'in plasesi de dışarı çıktı.



KIRMIZI ÇIKTI GOLLER GELDİ

İkinci yarıya hızlı başlayan Başakşehir, İrfan Can ve Visca'yla fırsatları harcadı. 67'de İrfan kızardı. Sonrasında 68'de Guilherme, ağları buldu. Sambacı, 87'de Jahovic'e asist yaptı. Fofana, 90+2'de sonucu ilan etti: 3-0.



SERGEN YALÇIN: İYİ OYNAYIP KAZANDIK

Yeni Malatya Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-0'lık galibiyetin kendileri adına çok önemli olduğunu söyledi. Yalçın, takım olarak öz güven kazandıklarını ifade ederken, "Gerçekten iyi oynayarak kazandık" ifadesini kullandı.



İRFAN CAN FENERBAHÇE'YE YOK

Başakşehir'de İrfan Can, Malatya'da 8 dakika içinde gördüğü 2 sarı kartla oyun dışı kaldı. Milli futbolcu, gelecek hafta evlerindeki F.Bahçe maçında oynayamayacak.