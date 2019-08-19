Orman Saiss'e gitti
İngiltere seferine hazırlanan Başkan Fikret Orman, Wolverhampton’ın Faslı yıldızı Romain Saiss’i bitirecek. Niasse veya Cenk Tosun da yolda
GÜNEŞ'TEN ORMAN'A TRANSFER ELEŞTİRİSİ
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fikret Orman'ın bazı söylemlerini eleştirdi. Güneş, "Fikret Orman sürekli isimleri söyledi. "Talisca'lar varken şampiyon olamadık" dedi ama nedenini söylemedi. Beşiktaş'ta transferler hep geç yapıldı. Kampa gençlerle gittik. Böyle olunca da olmuyor. Transfer sezonunun lig başlamadan bitmesi gerekiyor. İngiltere'deki gibi olmalı" dedi.
- 19.8.2019
-
Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
-
35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
-
Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Orman Saiss'e gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.