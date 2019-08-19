Orman Saiss'e gitti - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Ağustos 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Orman Saiss'e gitti

Orman Saiss'e gitti

Orman Saiss'e gitti

İngiltere seferine hazırlanan Başkan , Wolverhampton’ın Faslı yıldızı ’i bitirecek. Niasse veya da yolda

Sezona kötü bir yenilgiyle başlayan siyah-beyazlılarda yönetim, transferleri bitirmek için kolları sıvadı. Transferde bizzat dümene geçmeye hazırlanan Başkanı 'ın, İngiltere'ye giderek iki nokta atışı transfer yapcağı öğrenildi. Orman, daha önce prensip anlaşmasına varılan Wolverhampton'ın 29 yaşındaki ön liberosu 'in transferine nokta koyacak. Faslı yıldız geçen sezon 26 maçta forma giydi ve 2 gol attı. Burak'ın sakatlığından dolayı forvete de takviye yapacak olan Beşiktaş yönetimi Everton'da kadroda düşünülmeyen ve için görüşecek. Başkan Fikret Orman'ın Türkiye'yi yakından tanıyan bu iki isimden birini kiralık olarak siyah-beyazlı takıma getireceği öğrenildi.

GÜNEŞ'TEN ORMAN'A TRANSFER ELEŞTİRİSİ
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fikret Orman'ın bazı söylemlerini eleştirdi. Güneş, "Fikret Orman sürekli isimleri söyledi. "Talisca'lar varken şampiyon olamadık" dedi ama nedenini söylemedi. Beşiktaş'ta transferler hep geç yapıldı. Kampa gençlerle gittik. Böyle olunca da olmuyor. Transfer sezonunun lig başlamadan bitmesi gerekiyor. İngiltere'deki gibi olmalı" dedi.
  1. 19.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Orman Saiss'e gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN