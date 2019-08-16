Geçtiğimiz sezonun lig ve kupa şampiyonu Galatasaray, Süper Lig'de haftanın açılış maçında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda mücadele edecek. Peki, Denizlispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte soruların yanıtı ve maç notları...

Denizlispor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

16 Ağustos Denizlispor Galatasaray Cuma günü Denizli Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER:

DENİZLİSPOR: Tolgahan Acar, Oğuz Yılmaz, Lopes, Mustafa Yumlu, Bergdich, Mbamba, Zeki Yavru, Sedat Şahintürk, Recep Niyaz, Burak Çalık, Rodallega.

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Seri, Belhanda, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Babel.

FATİH TERİM CEZALI

Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmada takımının başında bulunamayacak. Süper Lig'de geçen sezonun 33. haftasında hakem tarafından tribüne gönderilen Terim'e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası verilmişti. Cezasının birini geçen sezonun son haftasındaki karşılaşmada, birini de TFF Süper Kupa'da Akhisarspor ile oynanan maçta çeken Terim, Yukatel Denizlispor müsabakasıyla cezasını tamamlayacak.

EKSİK OYUNCULAR

Galatasaray'ın Denizlispor ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Takımdan ayrılması gündemde olan Kostas Mitroglou, Ozornwafor ve ameliyat olan Feghouli kadroda yer almadı.



İşte Galatasaray'ın Denizlispor maçı kadrosu...



Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Jean Michaël Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Erencan Yardımcı, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Mbaye Diagne, Emre Mor.

9 YIL SONRA...

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'la ligin yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 9 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 38 maçta sarı kırmızılılar 25, Horozlar ise 5 galibiyet aldı. Geriye kalan 8 maç da beraberlikle tamamlandı.

TRANSFER EDİLENLER...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, şu ana kadar 9 futbolcuyu kadrosuna dahil ederken, bir futbolcuyla görüşmelere başlandığını duyurdu. Özellikle santrfor ve orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı takım, geçen sezonun devre arasında kiraladığı Demokratik Kongolu Christian Luyindama'nın bonservisini Standard Liege'den aldı.

Fildişi Sahilli oyuncu Jean Michael Seri'yi Fulham'dan, milli futbolcu Emre Mor'u da Celta Vigo'dan kiralayan Galatasaray, Hollandalı Ryan Babel ile Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk ve Nijeryalı Valentine Ozornwafor'u da kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüp, Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin transferi için de görüşmelere başlandığını açıkladı.

9 AYRILIK

Sarı-kırmızılı takım, yeni sezon öncesinde 9 futbolcuyla yollarını ayırdı. Brezilyalı futbolcu Fernando Reges'i Sevilla'ya satan Galatasaray, sözleşmeleri sona eren Muğdat Çelik, Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş ile devam etmeme kararı aldı.

Galatasaray genç oyuncuları İsmail Çipe'yi İstikbal Mobilya Kayserispor'a, Recep Gül'ü de Westerlo'ya kiralarken, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru, Badou Ndiaye ve Semih Kaya ise takımlarına döndü.

YAKLAŞIK 10 MİLYON EURO HARCADI

Galatasaray, transferde şu ana kadar bonservis, kiralama ücreti ve imza parası için yaklaşık 10 milyon euro harcadı. Christian Luyindama'nın bonservisini 5 milyon euro karşılığında alan sarı-kırmızılı takım, Michael Seri için Fulham'a 1.5 milyon euro, Emre Mor için de Celta Vigo'ya 600 bin euro ödedi.

Valentine Ozornwafor'un bonservisi için eski kulübüne 300 bin euro ödeyen Galatasaray, Ryan Babel'e 2 milyon euro, Okan Kocuk'a da 3 milyon lira imza parası verme taahhüdünde bulundu.

Öte yandan Galatasaray, Fernando Reges'in Sevilla'ya transferinden dolayı 4.5 milyon euro, İsmail Çipe'nin de İstikbal Mobilya Kayserispor'a kiralamasıyla 160 bin lira geliri kasasına koydu.

5 HAZIRLIK MAÇI YAPTI

Galatasaray, yeni sezon öncesinde 5 hazırlık maçı yaptı. Sarı-kırmızılı takım bu maçların 2'sini kazanırken, 3'ünü ise kaybetti. Hazırlık maçlarında Fransa ekibi Bordeaux'u 3-1, Yunanistan temsilcili Panathinaikos'u 2-1 yenen Galatasaray, Almanya ekiplerinden Leipzig'e 3-2, Augsburg'a 4-1, İtalya temsilcisi Fiorentina'ya da 4-1 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı takım, söz konusu müsabakalarda 9 gol atarken, kalesinde ise 13 gol gördü.