Galatasaray taraftarından Ersun Yanal'a gönderme! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Ağustos 2019, Cuma
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Galatasaray taraftarından Ersun Yanal'a gönderme!

Galatasaray ile Yukatel Denizlispor, Cemil Usta sezonunun açılış maçında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar deplasman tribününde kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldururken Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'a göndermede bulundu. İşte Galatasaray taraftarının o göndermesi ve maçtan diğer görüntüler...
16 Ağustos 2019 Cuma 21:26 Güncelleme: 16.08.2019 21:26
Galatasaray taraftarından Ersun Yanal'a gönderme!

Geçen sezon liglerini şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk maçında Denizli'de karşılaştı.

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Galatasaray taraftarından Ersun Yanal'a gönderme!

Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan ve sezona TFF Süper Kupa'yı kazanarak başlayan Galatasaray, 2019-2020 sezonunun ilk maçında geçen sezon TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayan ve 9 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönen Yukatel Denizlispor'a konuk oldu.

Galatasaray taraftarından Ersun Yanal'a gönderme!

Sezon öncesinde yenilenen Denizli Atatürk Stadı'nı her iki takım taraftarı da boş bırakmadı. Müsabakayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de takip etti.

Galatasaray taraftarından Ersun Yanal'a gönderme!

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, ligin ilk maçına bel fıtığı ameliyatı olan, aynı zamanda geçen yıldan sarkan cezası süren teknik direktör Fatih Terim'den yoksun çıktı.

Galatasaray taraftarından Ersun Yanal'a gönderme!

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Seri, Babel, Jimmy Durmaz ve Luyindama ilk 11'de forma giyerken Okan Koçuk, Adem Büyük, Yunus Akgün ve Emre Mor yedek soyundu.

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