Galatasaray taraftarından Ersun Yanal'a gönderme!

Galatasaray ile Yukatel Denizlispor, Cemil Usta sezonunun açılış maçında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar deplasman tribününde kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldururken Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'a göndermede bulundu. İşte Galatasaray taraftarının o göndermesi ve maçtan diğer görüntüler...

16 Ağustos 2019 Cuma 21:26 Güncelleme: 16.08.2019 21:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





