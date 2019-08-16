Galatasaray taraftarından Ersun Yanal'a gönderme!

Galatasaray ile Yukatel Denizlispor, Cemil Usta sezonunun açılış maçında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar deplasman tribününde kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldururken Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'a göndermede bulundu. İşte Galatasaray taraftarının o göndermesi ve maçtan diğer görüntüler...
16 Ağustos 2019 Cuma 21:26
Güncelleme: 16.08.2019 21:26
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Geçen sezon liglerini şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk maçında Denizli'de karşılaştı.
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Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan ve sezona TFF Süper Kupa'yı kazanarak başlayan Galatasaray, 2019-2020 sezonunun ilk maçında geçen sezon TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayan ve 9 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönen Yukatel Denizlispor'a konuk oldu.
Sezon öncesinde yenilenen Denizli Atatürk Stadı'nı her iki takım taraftarı da boş bırakmadı. Müsabakayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de takip etti.
Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, ligin ilk maçına bel fıtığı ameliyatı olan, aynı zamanda geçen yıldan sarkan cezası süren teknik direktör Fatih Terim'den yoksun çıktı.
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Seri, Babel, Jimmy Durmaz ve Luyindama ilk 11'de forma giyerken Okan Koçuk, Adem Büyük, Yunus Akgün ve Emre Mor yedek soyundu.