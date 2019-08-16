Galatasaray'ın Denizlispor 11'i belli oldu!

Süper Lig'de perde Yukatel Denizlispor-Galatasaray mücadelesiyle açılıyor. Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, son şampiyon Galatasaray'ı sahasında ağırlıyor. Karşılaşmanın başlamasına az bir süre kala ilk 11'ler de belli oldu. İşte Denizlispor-Galatasaray mücadelesinin ilk 11'leri...