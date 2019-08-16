Galatasaray'ın Denizlispor 11'i belli oldu! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Ağustos 2019, Cuma
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Galatasaray'ın Denizlispor 11'i belli oldu!

Süper Lig'in 1. haftası açılış mücadelesinde ligin yeni ekibi Denizlispor, son şampiyon Galatasaray'ı ağırlıyor. Futbol severlerin heyecanla beklediği Süper Lig'in açılış mücadelesinde 11'ler de belli oldu. İşte Yukatel Denizlispor-Galatasaray karşılaşmasının 11'leri.

16 Ağustos 2019 Cuma 19:26 Güncelleme: 16.08.2019 19:33
Galatasaray'ın Denizlispor 11'i belli oldu!

Süper Lig'de perde Yukatel Denizlispor-Galatasaray mücadelesiyle açılıyor. Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, son şampiyon Galatasaray'ı sahasında ağırlıyor. Karşılaşmanın başlamasına az bir süre kala ilk 11'ler de belli oldu. İşte Denizlispor-Galatasaray mücadelesinin ilk 11'leri...

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Galatasaray'ın Denizlispor 11'i belli oldu!

YUKATEL DENİZLİSPOR

Galatasaray'ın Denizlispor 11'i belli oldu!

ADAM

Galatasaray'ın Denizlispor 11'i belli oldu!

SAPUNARU

Galatasaray'ın Denizlispor 11'i belli oldu!

OĞUZ

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