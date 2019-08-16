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Galatasaray'a transferde kötü haber! Gelecek diye beklenirken... Son dakika transfer haberleri
Yeni sezon hazırlıklarını tamamlamak üzere olan Galatasaray'da transfer çalışmaları da son hızıyla sürüyor... Aslan, 2020 model Galatasaray için hummalı bir mesai içinde... Transfer görüşmelerinde mutlu sonlara gelen Cimbom açıkladığı transferler sonrası hız kesmedi ve başka isimleri de bitirme noktasına getirmişti. Ancak gelen son haber sonrası camiada üzüntü yaşandı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri...
16 Ağustos 2019 Cuma 13:09
Güncelleme: 16.08.2019 13:18
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Galatasaray transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...
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2020 model yeni Galatasaray'ın inşası için büyük uğraş veren sarı kırmızılı kurmayların hedefindeki isimler dahilinde çalışmaları sürüyor...
9 numara için Falcao bekleniyor... 6-8 numara çalışmalarında da "Mutlu son geliyor" derken flaş bir gelişme yaşandı.
Seri ve Nzonzi ile orta alan takviyelerini sürdürmeye devam eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ni de kafaya takmış durumda...
Bu kapsamda rotasyonu bol ve kaliteli bir kadro için kafa yoruluyor...