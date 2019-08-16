Galatasaray'a transferde kötü haber! Gelecek diye beklenirken... Son dakika transfer haberleri

Yeni sezon hazırlıklarını tamamlamak üzere olan Galatasaray'da transfer çalışmaları da son hızıyla sürüyor... Aslan, 2020 model Galatasaray için hummalı bir mesai içinde... Transfer görüşmelerinde mutlu sonlara gelen Cimbom açıkladığı transferler sonrası hız kesmedi ve başka isimleri de bitirme noktasına getirmişti. Ancak gelen son haber sonrası camiada üzüntü yaşandı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri...