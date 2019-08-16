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Galatasaray yenildi capsler patladı!
Süper Lig'in açılış maçında Galatasaray ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0 mağlup ayrılınca sosyal medyada capsler patladı. İşte o yorumlar...
16 Ağustos 2019 Cuma 23:12
Galatasaray'ın Denizlispor'a 2-0 mağlup olmasından sonra sosyal medyada capsler patladı.
İşte o mesajlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR