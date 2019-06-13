Son dakika haberi... Kemal Özdeş Kasımpaşa'da!

Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Kemal Özdeş'le anlaşmaya vardı. Son dakika haberine göre; sezonu teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde tamamlayan Kasımpaşa, tecrübeli teknik adamın ayrılmasının ardından ilk olarak İbrahim Üzülmez ile görüşmüştü.

Üzülmez ile sözleşme imzalayan İstanbul ekibi sürpriz bir şekilde aynı gün içinde yollarını ayırmıştı.

KASIMPAŞA'DA KEMAL ÖZDEŞ DÖNEMİ

Kasımpaşa yönetimi daha önce de bir çok kez kulüpte görev yapan Kemal Özdeş'le anlaşmaya vardı. Lacivert-beyazlı kulübün başkan vekili Hasan Hilmi Öksüz yaptığı açıklamada, geçmişte de takımı çalıştıran Kemal Özdeş ile yeniden anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Kasımpaşa'da daha önce 2016-2018 yıllarında teknik direktörlük yapan Özdeş, son olarak geride kalan sezon Göztepe'yi çalıştırmıştı.

Anlaşma, Twitter'dan da böyle duyuruldu...