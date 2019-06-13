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13 Haziran 2019, Perşembe
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Son dakika haberi... 'da!

Son dakika haberi... Kemal Özdeş Kasımpaşa'da!

ile yollarını ayıran ve sezon sonunda İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağlayan 'nın Üzülmez ile anlaşması sadece 4 saat sürmüştü. Yeniden arayışlara giren ekibi, eski teknik direktörü ile 1 yıllığına anlaşma sağladı.

, teknik direktörlük görevi için 'le anlaşmaya vardı. Son dakika haberine göre; sezonu yönetiminde tamamlayan Kasımpaşa, tecrübeli teknik adamın ayrılmasının ardından ilk olarak İbrahim Üzülmez ile görüşmüştü.

Üzülmez ile sözleşme imzalayan ekibi sürpriz bir şekilde aynı gün içinde yollarını ayırmıştı.

KASIMPAŞA'DA KEMAL ÖZDEŞ DÖNEMİ

Kasımpaşa yönetimi daha önce de bir çok kez kulüpte görev yapan Kemal Özdeş'le anlaşmaya vardı. Lacivert-beyazlı kulübün başkan vekili Hasan Hilmi Öksüz yaptığı açıklamada, geçmişte de takımı çalıştıran Kemal Özdeş ile yeniden anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Kasımpaşa'da daha önce 2016-2018 yıllarında teknik direktörlük yapan Özdeş, son olarak geride kalan sezon Göztepe'yi çalıştırmıştı.

Anlaşma, Twitter'dan da böyle duyuruldu...

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  2. Güncelleme: 13.06.2019 14:28
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