Son dakika haberi... Kemal Özdeş Kasımpaşa'da!
Teknik direktör Mustafa Denizli ile yollarını ayıran ve sezon sonunda İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağlayan Kasımpaşa'nın Üzülmez ile anlaşması sadece 4 saat sürmüştü. Yeniden arayışlara giren İstanbul ekibi, eski teknik direktörü Kemal Özdeş ile 1 yıllığına anlaşma sağladı.
Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Kemal Özdeş'le anlaşmaya vardı. Son dakika haberine göre; sezonu teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde tamamlayan Kasımpaşa, tecrübeli teknik adamın ayrılmasının ardından ilk olarak İbrahim Üzülmez ile görüşmüştü.
Üzülmez ile sözleşme imzalayan İstanbul ekibi sürpriz bir şekilde aynı gün içinde yollarını ayırmıştı.
KASIMPAŞA'DA KEMAL ÖZDEŞ DÖNEMİ
Kasımpaşa yönetimi daha önce de bir çok kez kulüpte görev yapan Kemal Özdeş'le anlaşmaya vardı. Lacivert-beyazlı kulübün başkan vekili Hasan Hilmi Öksüz yaptığı açıklamada, geçmişte de takımı çalıştıran Kemal Özdeş ile yeniden anlaşmaya vardıklarını söyledi.
Kasımpaşa'da daha önce 2016-2018 yıllarında teknik direktörlük yapan Özdeş, son olarak geride kalan sezon Göztepe'yi çalıştırmıştı.
Anlaşma, Twitter'dan da böyle duyuruldu...
- 13.06.2019
- Güncelleme: 13.06.2019 14:28
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Fener'e Guzman önerisi
Toplam 1
Yorum
Balaban Beyi Olursa bu futbolcu işe yarar. Yaşı da genç. FENERBAHÇE'ye EMEKLİLİK ÇAĞI GELMİŞ TOPÇULARDAN HAYIR GELMEZ....
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Fenerbahçe için Tyler Boyd iddiası
Toplam 1
Yorum
taraftar Yönetime yakışan transfer , bu sene de küme düşmemeye oynayan kadro kuruluyor tebrikler.
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Mehmet Topal: O karakterde değilim
Toplam 1
Yorum
taraftar Bir an önce gitmeni istiyoruz.
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