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13 Haziran 2019, Perşembe
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hakkında iddiası

Burak Yılmaz hakkında Lecce iddiası

forması giyen milli futbolcu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre golcü oyuncu kendisini isteyen 'ye 'evet' diyerek transferine onay verdi. Öte yandan bir başka kaynağa göre oyuncunun gelen teklifi geri çevirdiği iddia ediliyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ın ve A Milli Futbol Takımı'nın golcü ismi , sürpriz bir transfere imzasını atabilir. Yıldız futbolcunun Serie A'ya yükselen 'ye gideceği iddia edildi.

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın paylaştığı habere göre milli futbolcu, kendisini etmek isteyen İtalyan ekibi Lecce'nin teklifini kabul etti. Kulüple Beşiktaş arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Haberin detayında golcü ismin, hem A Milli Takım'la hem de Beşiktaş'la başarılı bir performansa imza attığı vurgulandı. 33 yaşındaki tecrübeli oyuncunun geçtiğimiz sezon ligde çıktığı 22 maçta 16 gol atması ön plana çıkarıldı.

YILLIK 2.5 MİLYON EURO

Öte yandan DHA'nın iddiasına göre Lecce'nin teklifinin yıllık 2.5 milyon euro olduğu bildirilirken, Burak Yılmaz'ın bu teklifi değerlendirmeye almadan reddettiği ifade edildi. Beşiktaş'tan ayrılmayı kesinlikle düşünmediğini söyleyen milli golcünün gelecek olan tekliflerin kendisine değil resmi olarak Beşiktaş yönetimine iletilmesini istediği de gelen bilgiler arasında.

  1. 13.06.2019
  2. Güncelleme: 13.06.2019 14:27
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