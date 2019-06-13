Burak Yılmaz hakkında Lecce iddiası
Beşiktaş forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre golcü oyuncu kendisini isteyen Lecce'ye 'evet' diyerek transferine onay verdi. Öte yandan bir başka kaynağa göre oyuncunun gelen teklifi geri çevirdiği iddia ediliyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Beşiktaş'ın ve A Milli Futbol Takımı'nın golcü ismi Burak Yılmaz, sürpriz bir transfere imzasını atabilir. Yıldız futbolcunun Serie A'ya yükselen Lecce'ye gideceği iddia edildi.
İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın paylaştığı habere göre milli futbolcu, kendisini transfer etmek isteyen İtalyan ekibi Lecce'nin teklifini kabul etti. Kulüple Beşiktaş arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.
Haberin detayında golcü ismin, hem A Milli Takım'la hem de Beşiktaş'la başarılı bir performansa imza attığı vurgulandı. 33 yaşındaki tecrübeli oyuncunun geçtiğimiz sezon ligde çıktığı 22 maçta 16 gol atması ön plana çıkarıldı.
YILLIK 2.5 MİLYON EURO
Öte yandan DHA'nın iddiasına göre Lecce'nin teklifinin yıllık 2.5 milyon euro olduğu bildirilirken, Burak Yılmaz'ın bu teklifi değerlendirmeye almadan reddettiği ifade edildi. Beşiktaş'tan ayrılmayı kesinlikle düşünmediğini söyleyen milli golcünün gelecek olan tekliflerin kendisine değil resmi olarak Beşiktaş yönetimine iletilmesini istediği de gelen bilgiler arasında.
- 13.06.2019
- Güncelleme: 13.06.2019 14:27
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Fener'e Guzman önerisi
Toplam 1
Yorum
Balaban Beyi Olursa bu futbolcu işe yarar. Yaşı da genç. FENERBAHÇE'ye EMEKLİLİK ÇAĞI GELMİŞ TOPÇULARDAN HAYIR GELMEZ....
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Fenerbahçe için Tyler Boyd iddiası
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Yorum
taraftar Yönetime yakışan transfer , bu sene de küme düşmemeye oynayan kadro kuruluyor tebrikler.
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Mehmet Topal: O karakterde değilim
Toplam 1
Yorum
taraftar Bir an önce gitmeni istiyoruz.
Burak Yılmaz hakkında Lecce iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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