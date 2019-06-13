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Sergen Yalçın açıkladı! Sözleşmesinde Beşiktaş maddesi...

Evkur Yeni Malatyaspor'daki dönemi resmen başlayan Sergen Yalçın için imza töreni düzenlendi. Törenden sonra Sergen Yalçın Hakan Gündoğar'a önemli açıklamalarda bulundu.

"Futbolda hiçbir şeyin garantisi yok istediğin kadar son 2 yılda iyi performanslar sergiledik biz ekip olarak ama bu işin garantisi yok. O yüzden bu sene iyi bir seçim yaptığımızı düşünüyorum Malatyaspor camiası olarak. Umarım doğru seçim yapmışızdır bizde onlarda. Zor bir süreç bizi bekliyor. UEFA ön elemesi var, lig var, kupa var geniş bir kadro lazım. Şuanda kadro sıkıntımız var. Bu nedenle ciddi bir kadro kurmak istiyoruz. Elimizden geldiğince iyi bir kadro istiyoruz. 7 - 8 oyuncu transfer etmek istiyoruz. Buda yeni ekip kurmak anlamına geliyor. Bizdekilerle içerdekilerin birleşimini çok sıkı bir biçimde sağlamamız lazım. 25'inde sezonu açacağız tam bir ay sonra eleme maçı oynayacağız bu bir aylık sürek bize ne kadar yetecek bu süreçte hangi oyucuları takıma katacağız bunun için çalışıyoruz.

Hedefimiz Malatyaspor olacak hemn ekibim olarak iyi bir sezon geçirmek. Bu yüzdende iyi konsantre olup iyi çalışmak zorundayız bunu biliyoruz o yüzden ekip olarak buna konsantreyiz.

"BENİM SÖZLEŞMEMDE BÖYLE BİR MADDE YOK"

Sözleşmemde herhangi bir madde yok. Benim sözleşmelerinde o tür maddeler çok olmuyor. Ben tazminat yazmıyorum. Benim hiçbir kulüpten tazminat alma gibi bir beklentim yok, zaten tazminatta almıyorum. Sadece Malatyaspor'da kontrat yaptık umarım iyi bir kontrat olur. her hangi bir maddede yok zaten gerekte yok zaten... "

Sergen Yalçın Evkur Yeni Malatyaspor'a imzayı attı!

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13 Haziran 2019 , Perşembe
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