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Galatasaray'ın istediği Banega oynamak istediği takımı açıkladı!
Yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi arenasında temsil edecek olan Galatasaray kadrosuna önemli takviyeler gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün transfer listesinde ilk sırayı işgal eden Ever Banega'dan konuya ilişkin dikkat çeken bir demeç geldi. Yıldız futbolcu oynamak istediği takımı açıkladı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
13 Haziran 2019 Perşembe 12:19
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Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak olan Galatasaray, transferde yönünü tecrübeli isimlere çevirmişti.
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Sarı-kırmızılıların transfer listesinde ilk sırada bulunan Arjantinli yıldız futbolcu Ever Banega'dan önemli bir açıklama geldi.
Galatasaray taraftarının transferini merakla beklediği yıldız oyuncu ülke basınına konuştu ve oynamak istediği takımla alakalı şu sözleri sarf etti;
"Boca Juniors'a dönmeyeceğim. Avrupa'da iyiyim. Yarın ne olur bilemem ama sözleşmem devam ediyor ve ben Sevilla'da kalmak istiyorum."
"Yarın ne olur bilmiyorum" diyerek transfere açık kapı bırakan Banega'nın Arjantin'e dönme olasılığı ise kalmadı.