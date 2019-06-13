Galatasaray'ın istediği Banega oynamak istediği takımı açıkladı! - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
13 Haziran 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'ın istediği Banega oynamak istediği takımı açıkladı!

Galatasaray'ın istediği Banega oynamak istediği takımı açıkladı!

Yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi arenasında temsil edecek olan Galatasaray kadrosuna önemli takviyeler gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün transfer listesinde ilk sırayı işgal eden Ever Banega'dan konuya ilişkin dikkat çeken bir demeç geldi. Yıldız futbolcu oynamak istediği takımı açıkladı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

13 Haziran 2019 Perşembe 12:19
Galatasaray'ın istediği Banega oynamak istediği takımı açıkladı!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak olan Galatasaray, transferde yönünü tecrübeli isimlere çevirmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın istediği Banega oynamak istediği takımı açıkladı!

Sarı-kırmızılıların transfer listesinde ilk sırada bulunan Arjantinli yıldız futbolcu Ever Banega'dan önemli bir açıklama geldi.

Galatasaray'ın istediği Banega oynamak istediği takımı açıkladı!

Galatasaray taraftarının transferini merakla beklediği yıldız oyuncu ülke basınına konuştu ve oynamak istediği takımla alakalı şu sözleri sarf etti;

Galatasaray'ın istediği Banega oynamak istediği takımı açıkladı!

"Boca Juniors'a dönmeyeceğim. Avrupa'da iyiyim. Yarın ne olur bilemem ama sözleşmem devam ediyor ve ben Sevilla'da kalmak istiyorum."

Galatasaray'ın istediği Banega oynamak istediği takımı açıkladı!

"Yarın ne olur bilmiyorum" diyerek transfere açık kapı bırakan Banega'nın Arjantin'e dönme olasılığı ise kalmadı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN