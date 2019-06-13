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Galatasaraylı Diagne için ilk resmi teklif! Tam 85 milyon lira
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Kasımpaşa'dan transfer edilen Diagne'yi elden çıkarmayı hedefleyen sarı kırmızılı ekipte sürpriz bir gelişme yaşandı. Golcü futbolcu için ilk resmi teklif geldi. İşte ayrıntılar...
13 Haziran 2019 Perşembe 09:28 Güncelleme: 13.06.2019 09:40
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Galatasaray yöneticileri bu gelişmeler sonrası golcü futbolcuyu satabilmek için arayışlara girdi.
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