Galatasaraylı Diagne için ilk resmi teklif! Tam 85 milyon lira - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
13 Haziran 2019, Perşembe
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Galatasaraylı Diagne için ilk resmi teklif! Tam 85 milyon lira

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Kasımpaşa'dan transfer edilen Diagne'yi elden çıkarmayı hedefleyen sarı kırmızılı ekipte sürpriz bir gelişme yaşandı. Golcü futbolcu için ilk resmi teklif geldi. İşte ayrıntılar...
13 Haziran 2019 Perşembe 09:28 Güncelleme: 13.06.2019 09:40
Galatasaraylı Diagne için ilk resmi teklif! Tam 85 milyon lira

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Diagne'yi elden çıkararak kaynak oluşturmaya çalışıyor.

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Galatasaraylı Diagne için ilk resmi teklif! Tam 85 milyon lira

Sarı kırmızılılara büyük beklentiyle gelen Diagne disiplin sorunlarıyla büyük tepki çekmişti.

Galatasaraylı Diagne için ilk resmi teklif! Tam 85 milyon lira

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'de başarılı bir kadro kurmak isteyen Terim Diagne'nin satışına izin vermişti.

Galatasaraylı Diagne için ilk resmi teklif! Tam 85 milyon lira

Galatasaray yöneticileri bu gelişmeler sonrası golcü futbolcuyu satabilmek için arayışlara girdi.

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Galatasaraylı Diagne için ilk resmi teklif! Tam 85 milyon lira

Arayışlarını sürdüren Galatasaray'a Diagne için ilk teklif geldi.

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